國際婦女節到了！所謂「你的樣子如何，日子又必如何」。今天，我們生活在科技日新月異，經濟日益富裕的時代，生活節奏加快，對面四方八面而來的精神壓力，影響著肌膚、身體。怎樣可重拾容光煥發容貌和keep住健康身體？今期註冊中醫師張立彤爲一眾女士們講解抗衰老之道！

美麗最根本：養血

張醫師說，不要以爲女人是水做的，其實女人是血養的。女性養生首先應重視保養氣血。氣血充足才能使面色紅潤，精神旺盛；血虛則使人花容失色。中醫學認爲，女子以血爲本，以血爲用。一旦氣血不足，可出現頭昏眼花、失眠夢多、面色萎黃，月經不調、唇甲蒼白等情況。精明的女士們會在經前先好好調理氣血，以達到健康美容的效果。補益氣血的食物有肉類、菠菜、金針菜、阿膠、烏雞、當歸、黨參、女貞子、棗、桑椹、龍眼、荔枝、黑木耳、花生等等。

食療推介：養血大棗湯

材料：甘草3錢、小麥1兩、黑棗5枚

做法：所有材料洗淨，加適量清水煲約45分鐘

功效：養血、益氣、安神

下一頁：疏肝解鬱食療、減頸紋運動