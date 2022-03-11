  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
識食
識食 食譜 食療 素食 湯水 Superfoods 美食地圖 食物安全 添加劑 牛油果 益生菌 奇亞籽 藜麥 羽衣甘藍 椰子油 補充劑 春天養生 夏天養生 秋天養生 冬天養生 健康零食

11/03/2022

春天養生 | 春困易攰、周身重墜？全因濕重脾胃弱！教你煲小米粥+按穴位養脾胃去水腫

#濕氣 #春天 #楊明霞 #去濕穴位 #春天養生 #內濕 #中醫 #春困 #外濕 #去濕 #脾胃 #小米粥
  • 收藏文章

　　 踏入3月，春天的天氣開始很明顯， 天氣乍暖還寒， 同時濕度很高，所以這段時間不少人都會有春困的情況。今次就跟大家說說甚麼是春困和介紹一個去濕食療給大家。

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

下頁睇去濕方法︰食療+穴位

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

你可能感興趣

更多識食文章

Video

作者

放大顯示
周一加油站
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk