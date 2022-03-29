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29/03/2022

忽冷忽熱又潮濕，如何令緊繃心情舒爽？喝個濃厚洋葱湯吧！

#識食 #素食 #飲食 #煮食 #食譜 #走肉 #自己煮 #三月 #天氣忽冷忽熱 #潮濕 #木棉花 #洋葱湯
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　　下公車的時候，遠遠地看見了正在盛放的木棉花。跟天氣一樣，色呈橘紅色的木棉花，滿帶和暖感。媽媽曾經說過：「木棉樹花開，正是天氣回暖之時。」這周陽光正好，氣溫才20多度，空氣的濕度並不高，就趁這個好天色，在附近的地方，散步走了一圈，來放鬆一下，那疫下緊繃了的心情。

 

　　「今天晚上氣溫將會下降。」氣象預報如此的說著。早上醒來，窗外下著大雨。「哈啾～」來不及穿上外套，身體面對變冷的氣溫，馬上為我帶來了警報。大樓那掛在牆上的鏡子，連同走廊的牆壁，布滿了水珠。原來清爽和溫的氣溫，一下子變得潮濕和清冷。

 

　　這就是三月，農曆年過去了，正是春回大地的三月。「這種天氣真的惱人，我的大衣應不應該拿去洗呀？！」大衣拿不拿去洗，厚的棉被收不收起來，家要不要一台除濕機，別說那已經教人心累的疫情，這種兩周間三變的天氣，忽冷忽熱的氣候，也教人無所適從。

 

　　儘管這幾天一直在下雨，那橘紅色的木棉花，在那灰濛濛的天空下，顯得異常炫目耀眼。今天，下公車時候，不理是否是要撐著雨傘，不理風是否有點大，是冷還是濕，一心往木棉花樹處走，「不管天氣好壞，不管疫情還要持續多久，該感受的就儘管感受吧。」

 

下頁即睇素食譜「濃厚洋葱湯」

 

 

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