沒有去過墨西哥的朋友，都會知道這個醬料吧？！莎莎醬（西班牙語：salsa），是香港最常吃得到的墨西哥醬料。很多酒吧是西餐廳，早已經把它放入自己的菜單之中。傳統上，這種醬料會以石臼和杵，將番茄和辣椒磨成醬，是一道滿有風味的特色醬料。配以墨西哥夾餅（taco），連同肉餡和蔬菜等一起捲起來吃，滋味無窮。

隨著經濟的發展，不少國外的人士到來工作，也吸引了商家們的興趣，引進了各國的美食，使香港變成了國際美食天堂，所以，大家根本不用去過墨西哥，不一定要去希臘，不需要到過西班牙，也能吃得到他們國家的夾餅、釀西紅柿或辣椒（Gemista／Yemista），和馬鈴薯蛋餅。不用真的出國，也能吃得到國外的美食。

餐廳提供的菜單上，如果沒有特別說門，試問大家可曾細想，哪些菜是哪國的美食嗎？就這樣，就是這個便利，慢慢地，我們不太知道食物的發源地，也模糊掉其來源地賦予的特色和風味。吃了很多年的taco，那張小麥粉或玉米粉做成的餅皮，才知道來自墨西哥的；那用來拌以烤乾酪辣味玉米片（nachos）的醬料，就是莎莎醬。

每個地方有其文化和氣候，不同的文化、氣候，以致土壤，成就了風味各異的美食。歷史上受瑪雅文明（Maya civilization）、阿茲提克文明（Aztecs），後來西班牙的影響，加上是世界上多種辣椒的原產地，墨西哥融合出自己獨具風格的美味料理。

我們的每一口，是一個文明，好幾個世紀的歷史。料理，如一本動態的歷史書，不只富滋味，也滿是回到過去，嘗新知舊的趣味。

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