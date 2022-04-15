復活假期，大家可能會去行山散心！不過仍是未能出外晚飯的日子，所以我繼續以方便易做的方向，讓大家行完山累得很時，都可以食得簡單美味又健康！

加上早前有朋友向我提出，要求我推介哪些可以「快、靚、正」的煮意！今次特意推介兩款簡單又可以很快就有得食的做法！兩項材料就搞掂！主角材料之一選用了不用水洗的圓膳米，聽說圓膳米花了很長時間養土及種植，用清泉活水耕種，不用化肥農藥，營養價值比一般米高6倍！米粒特別彈口！

另一主角就是素魚豆腐！這是可以買了放在冰廂、冷藏保存一些日子、隨時想食就垂手可得的選擇！是容易煮又好味道的純素食材，當中成份是大豆分離蛋白（選用非基因改造大豆）、澱粉、沙拉油、海鹽、天然調味料。可以煎、炒、蒸、炸、火鍋、或配湯粉麵之類。如何將圓膳米及素魚豆腐搭配？以下就是我的煮意！

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：（圓膳米及素魚豆腐提供：素茂有限公司）

名稱 :「父母責須順承」（鹽香素魚豆腐薑黃圓膳飯）

（圖片由作者提供）

風格：純素

（圖片由作者提供）

材料：（2人份量）

1. 素魚豆腐 1包

2. 圓膳米 200克

3. 紅藜麥 1湯匙

4. 九層塔 2束

調味料：

1. 薑黃粉 1茶匙

2. 椒鹽 適量

做法：

1. 解凍素魚豆腐；

2. 圓膳米加入紅藜麥、水（加至米面5mm）、黃薑粉，拌勻後開始煲飯；

（圖片由作者提供）

3. 九層塔沖淨後摘下葉子，吸乾水份；

（圖片由作者提供）

4. 素魚豆腐解凍後吸去表面水份，掃上油後放入氣炸鍋，以160度炸10分鐘；

（圖片由作者提供）

5. 取出素魚豆腐，灑上椒鹽後反轉再以160度炸10分鐘，炸好後可再視乎個人喜好灑上椒鹽；

6. 黃薑飯煲好後以玻璃碗盛載，倒轉上碟；

（圖片由作者提供）

7. 熱鍋放油，輕炸九層塔，隔油後灑上椒鹽，與素魚豆腐同放碟上即成。

（圖片由作者提供）



（圖片由作者提供）

味道：圓膳藜麥黃薑飯的飯嚼感非常香口又踏實！邊食邊自我感覺非常良好又健康！素魚豆腐質感軟滑，配上椒鹽味，加上九層塔的天然香氣，整體都香口又健康！

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「父母責 須順承」- 出處：《弟子規》。意思是為人子女如果有犯錯，父母向子女責備，子女們應當順從，並且承擔過失，不應忤逆父母，讓他們傷心。