「陳醫師，近日看東西好像不太清楚，我不是老花吧？」Joyce擔心道。

「長期對著電腦螢幕嗎？」我問。

「是的，工作需要。我們做會計的，要對數，眼睛離不開電腦顯示屏。」Joyce感嘆道。

「下班後又看手機呢。」我說。

「哎呀，每個人都會這樣呢。」Joyce說。

「電子屏幕，不論電腦或手機等，長期對著，雙眼會感到乾澀。津液有濡養作用，能榮澤皮毛，潤養肌膚，滋潤空竅。氣血充足，身體各機能才能發揮。肝開竅於目，五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精。肝血不足會影響視力，年長腎虛也會影響。過度使用眼睛，會耗傷氣血，出現視力問題。不論近視和遠視，又或是老花等視力問題，都是眼睛氣血不足。感到乾澀，則表示津液不足。」我說。

「中醫如何處理？」Joyce問。

「津液來源於水穀精微，靠脾胃運化而成。氣血也是。社會經濟問題，需要開源節流，氣血不足也是如此。首先不要過分消耗氣血，有充足休息。同時健脾胃，讓食物中的有用物質有效轉化成氣、血和津液。

對於明目，大家一定想起枸杞子。枸杞子，一般巿民稱為杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能補肝腎，明目；除了種子，枸杞的葉都是寶。枸杞葉性平，味苦甘，入心、肺、脾、腎四經，有補肝益腎、生津止渴、祛風除濕、活血化瘀的作用。

另外淮山也能健脾益腎。鮮淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，功效包括益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶；

黃豆性平，味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯、健脾利水、解毒消腫。黑豆性平，味甘，入脾、腎經，能補腎益陰、健脾利濕、除熱解毒。兩者合作可健脾去濕。

這些材料可煲成時令湯水，又可明目。」我說。

「希望老花遲點才找我。」Joyce說。

「熱敷眼睛也可促進眼部氣血運行。若睡不夠的視力問題，在初期都容易解決。若未見好轉，則要服中藥和針灸了。好好愛護眼睛啊。」我說。

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