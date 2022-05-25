「天氣還這麼潮濕又下雨。」Ariel說。

「小滿到了，這時麥類等夏熟作物籽粒已開始飽滿，但還沒有完全成熟，約相當乳熟後期，所以叫小滿。從農耕角度，下雨有利農作物生長。」我說。

「可是我小腿有點痛。好像預知天氣變化，星期日天氣晴朗，倒已覺隱隱作痛。哎呀，是不是老人家的風濕了？」Ariel急問。

「濕真的喜歡流於關節，造成關節腫脹疼痛，屈伸不利。濕聚於肩頸，造成肌肉繃緊痠痛。天氣潮濕，內外濕困，所以症狀加劇。」我說。

「你所說的我都有，怎麼辦？」Ariel問。

「在飲食方面，關節問題，可以吃青木瓜。青木瓜性溫味酸，入肝、胃經，能平肝和胃、舒筋絡、活筋骨。既然有濕，當然要去濕。粟米是好好的去濕食物。粟米性涼，味甘鹹；入腎、脾、胃經；有健脾和胃、補虛損、除煩止渴、通利小便的功用。去濕少不了健脾，脾胃強壯才能有效把濕排掉，健脾食物有紅蘿蔔和栗子。紅蘿蔔性平，味甘，入肺、脾經，功效包括健脾、化滯。栗子性溫，味甘平；入脾、胃、腎經；能養胃健脾、補腎強筋、活血止血。蓮子都是好選擇，性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。這些可煲成時令湯水，一家大小都能喝。」我說。

「膝痛可以做運動嗎？會不會愈做愈差？」Ariel問。

「這要視乎膝痛的原因是甚麼。如果骨折和筋傷當然要休息。然而你的情況是天氣欠佳則有點痠痛，活動一下就沒礙。」我說。

「正是這樣。」Ariel說。

「所以多活動有利氣血運行。步行都是十分好的運動，如果走得累了，可以休息一會。現在天氣較熱，步行一段時間會出汗，出汗能把體內垃圾排掉，是驅寒去濕的好季節。把垃圾排掉，身體才會好，健康又美麗。」我說。

「這樣說，不得不多走走了。」Ariel說。

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