轉眼又到夏天，又是減肥瘦身的季節！其實減肥也不一定要吃得很單調，只要自己動動手，也可以做出健康又美味的料理！這次我就教大家做一個韓式泡菜椰菜花飯，高纖低卡又惹味，啱晒夏日Keep Fit！

料理、湯水達人Natalie

新鮮椰菜花 vs 急凍椰菜花

椰菜花飯是近年大熱的減肥恩物！如果你不想吸收太多澱粉質，但又想有飽肚感，就可試試吃椰菜花飯！提提大家，如用新鮮椰菜花，可預先蒸5分鐘，待放涼後再炒。因為新鮮椰菜花較硬，若直接用來炒，有些人可能會覺得硬，容易令胃不舒服，預先蒸好椰菜花放涼後會更軟身，就不用擔心脹胃！

最方便的當然是現成的急凍椰菜花！急凍後的椰菜花已有足夠水份，較軟身之餘亦較容易打碎；不過，如使用急凍椰菜花，就記得要解凍後先把椰菜花的水份吸乾。因為解凍後的椰菜花水份相當多，若不搾乾多餘水份，「飯」炒起來就不夠乾身喇！

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