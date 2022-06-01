「皮膚有點癢，吃了一星期的藥本來好多了，豈料吃了麵包，皮膚又再癢。」Vincy說。

「要解決癢，首先要知道為甚麼我們會癢。氣血運行暢通無阻，我們就不癢不痛，當氣血不通，欲行又止，行一會又停一會，這就會痕癢。若氣血擁塞不通，阻塞較多，不通則痛。」我說。

「那和吃麵包有甚麼關係？」Vincy問。

「濕疹常見原因為脾虛有濕。一般能在坊間購買的麵包，都是以黑麥、小麥等作為基本原料。小麥是北方主食，南方吃的是米為主。一方水土養一方人，香港位於南方，天氣炎熱潮濕，若脾胃不好，容易致濕。再加上麵包很多時也加了牛奶，牛奶易增濕。製作麵包時若加入人工酵母，又容易造成胃酸分泌過多，簡單來說就是傷脾胃。脾虛加重了，濕又加重了，濕疹怎會不受影響呢？」我說。

「哎呀，那我不能再吃麵包了？」Vincy問。

「若吃了某種食物，病情加重了，當然暫時不要吃。當脾胃改善了，能消化，那時可適量吃一點，放心。現在注意清淡飲食。天氣潮濕，食物要選健脾去濕的。粟米是夏天常見食料之一。粟米性涼，味甘鹹；入腎、脾、胃經；有健脾和胃、補虛損、除煩止渴、通利小便的功用。夏天不少人吃喝生冷，腹痛腹瀉也是常見，若大便溏可加茨實。茨實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精、健脾止瀉，除濕止帶。加強脾胃功能可以選擇兩對好拍檔︰栗子和花生、陳皮和生薑。

栗子性溫、味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。花生性平，味甘；入脾、肺經；能潤肺，和胃，止血。栗子性溫，味甘平；入脾、胃、腎經；能養胃健脾、補腎強筋、活血止血。栗子和花生健脾養胃為主。

陳皮性溫，味辛、苦，入歸脾、肺經，有理氣健脾、燥濕化痰的功效。生薑性溫，味辛，入肺、脾、胃經，能發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。陳皮和生薑則主要溫中化痰。

這些材料可煲成時令湯水，現在驟雨連連十分適合。」我說。

「我能飲嗎？」Vincy問。

「當然可以。還要多做運動，散散步，出點汗，讓體內寒氣和濕氣排掉。同時早點休息，養好脾胃，濕疹才會痊癒。」我說。

「我會乖乖聽話，小心飲食了。」Vincy說。

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