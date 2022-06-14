放在飛機中，「黑盒」記錄著航班的飛行過程；宇宙中，存在著擁有強大引力場的「黑洞」能吸進所有物質，光也不例外；二手店裏，那唱盤上旋轉的「黑膠唱片」，緩緩地播放著爵士樂；外國人看見13號跟星期五遇上的「黑色星期五」，就會皺著眉頭；每天太陽下山過後，「黑夜」就要來臨……黑色，無處不在，無處可逃。

晚上，把所有燈光關上，那一瞬間，眼睛看不見任何東西。黑暗，就這樣，輕易而舉的，霸道地，二話不說，把所有東西都吞噬進去。這既吸收光譜內的所有可見光，又不反射任何彩光的黑色，難怪使小孩子感到恐懼，不願關上房燈入睡；也難怪畫作、文學作品和電影等創作，往往用它來比喻神秘、恐怖和死亡的氣氛。

然而，黑色不只是可怕的。平常吃得到的黑米、黑棗、黑豆、黑芝麻、黑木耳、黑加侖子、海帶、香菇和髮菜等，是黑色的。當你要求手機、平板和手錶等，一定要訂購黑色，以營造出自我冷酷個性的時候，大自然老早知道人們對於黑色的期待和渴求，在各種生物和植物界中，加進了黑色的元素了，為我們準備了各種大量蛋白質、脂肪、氨基酸、維生素、礦物質、膳食纖維、不飽和脂肪酸和維生素A、C、E等黑色食物。

一切自有安排，萬事萬物有其定理。黑洞的出現不是偶然的，似要淘汰的黑膠唱片依舊是音樂發燒友的恩物、烏溜溜的黑豆營養價值出奇的高，就連看似無盡的黑夜，過後不就如常是黎明嗎？！

後記：一連數周介紹了一系列的色彩食譜（紅、橙、黃、綠、青、藍、紫、白、黑），今天來到最後一篇，希望大家喜歡的同時，會在平常的菜式之中，為自己多加點色彩喔。

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