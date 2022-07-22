22/07/2022
夏天啱吃！清香暖胃 「香荽薑黃素肉魯淮山米粥」，脾胃零負擔
上期特意選了一款無嘌呤的素食食材「素肉魯」，按三個不同層面需要的老友記提供食譜，就是一種食物三種做法。分別是：
一．痛風症狀
二．嚼食力弱
三．嚼食良好
無嘌呤的素食材「素肉魯」的可塑性很高，上次為嚼食力弱及痛風的老友記也合適食的素煮意「香荽歲玉末淮山蓉米粥」！今次以同一款食材，稍微加點變化做另一種煮意的米粥，嚼食良好者及一般人絕對可以兼容兩款都可以選擇品嘗。
今次來個小變化其實一點都不複雜，更簡單易做。目的是希望大家認識一開二做法的多元性質，既便利，也方便充份運用一包食材的分量。
**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！
「素心Cook」 Cook譜
名稱 :「物雖小 勿私藏」（香荽薑黃素肉魯淮山米粥）
（圖片由作者提供）
風格：無嘌呤・純素・無五辛
內涵：（2人分量）
素肉魯 1／3包
鮮淮山 1／2條
圓膳米 1／2碗
薑黃粉 1茶匙
碎末芫荽 少許
營養重點：
1.圓膳米是花了很長時間養土及種植，用清泉活水耕種，不用化肥農藥，營養價值比一般米高6倍！
2. 鮮淮山益氣養陰、補脾肺腎。
3. 素肉魯是用非基改的大豆纖維，已去除嘌呤，成份包括芥花油、蔗糖轉化液糖、非基因改造黃豆、小麥、及調味品。
做法：
1. 從冰箱取出素肉魯解凍；
2. 素肉魯解凍後取出1／3的份量，素肉魯可保持原來方粒狀，不用刴碎，同時本身已有調味；
3. 鮮淮山去皮沖水洗淨切粒，待用；
（圖片由作者提供）
4. 圓膳米倒入飯煲（或其他煲）加水，煲成稀綿粥；
5. 待粥煮成較綿的狀態，加入淮山粒，略滾；
（圖片由作者提供）
6. 加入薑黃粉；
（圖片由作者提供）
7. 最後把素肉魯加入米粥，試味後如需要可再加點海鹽；
8. 待滾一會，見米粥煮至到理想狀態，加入芫荽即成。
（圖片由作者提供）
味道：粥味清香帶薑味，色澤吸引，更容易令一家大小一起食，健康又方便
難度：2分（10分為滿分）
願境：「健康營養」與「美味可口」不分家
註解：「物雖小 勿私藏」- 出處：《弟子規》。
這句話上一句是「物雖小 勿私藏」，意思是東西雖然很小，也不要背著父母，偷偷地將之私藏起來。
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