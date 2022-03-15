第五波疫情持續嚴峻，公立醫院使用量已達接受上限，有估計現時有過萬名初步確診及確診患者滯留社區，正在等候入院或到社區隔離設施。醫管局早前啟用了17間指定診所，為未能入院的確診及初步確診病人提供治療。患者要先電話預約，診所會按情況提供適當治療，開放時間為星期一至日，早上9時至5時運作。最新消息，醫管局今日起再增6間指定診所，合共有23間指定診所提供服務，另增設關愛預約專線供較高風險人士預約。

即睇23間指定診所地址及電話：







環翠普通科門診診所（柴灣環翠邨第 12 座地下）

電話︰2897 5527

關愛預約專線︰2897 1058





橫頭磡賽馬會普通科門診診所（橫頭磡聯合道200號）

電話︰5278 4988

關愛預約專線︰5278 4279





藍田分科診所普通科門診診所（藍田啟田道99號）

電話︰2488 7408

關愛預約專線︰2370 1279





石硤尾普通科門診診所（石硤尾巴域街2號）

電話︰2464 7315

關愛預約專線︰2788 3023





青衣市區普通科門診診所（青衣青綠街21號）

電話︰2254 8155

關愛預約專線︰2434 6205





容鳳書健康中心（元朗西菁街26 號）

電話︰2529 1308

關愛預約專線︰6468 0113







東九龍普通科門診診所（鑽石山斧山道160號）

電話：2327 7260

關愛預約專線︰3506 2989





伍若瑜夫人普通科門診診所（梨木樹和宜合道310號）

電話：2497 4420

關愛預約專線︰2401 0124







大埔賽馬會普通科門診診所（大埔汀角路37號地下）

電話：2664 2039

關愛預約專線︰6625 2483







貝夫人普通科門診診所（灣仔鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層）

電話：3553 3116

關愛預約專線︰2387 1776







香港仔賽馬會普通科門診診所（香港仔水塘道10號）

電話：2555 0381

關愛預約專線︰7083 6500







將軍澳寶寧路普通科門診診所（將軍澳寶寧路28號地下）

電話：2191 1083

關愛預約專線︰9528 2106







粉嶺家庭醫學中心（粉嶺粉嶺健康中心1樓）

電話：2639 4601

關愛預約專線︰6016 4814







仁愛普通科門診診所（屯門屯利街6 號）

電話：2988 5516

關愛預約專線︰7072 4784







油麻地賽馬會普通科門診診所（油麻地炮台街145號一樓）

電話︰2440 7659

關愛預約專線︰3506 4989





長沙灣賽馬會普通科門診診所（長沙灣廣利道2號）

電話︰2497 4416

關愛預約專線︰2387 8211







筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓（筲箕灣柴灣道8號一樓）



電話：2560 0211

關愛預約專線︰2560 1599





堅尼地城賽馬會普通科門診診所（堅尼地城域多利道 45 號）



電話：2817 3215

關愛預約專線︰7083 7500







柏立基普通科門診診所（新蒲崗太子道東600 號）



電話：2377 2660

關愛預約專線︰3506 4277







九龍灣健康中心普通科門診診所（九龍灣啟仁街9號一樓）



電話：2116 2812

關愛預約專線︰5215 2312







南葵涌賽馬會普通科門診診所（葵涌葵盛圍310號）



電話：2497 4413

關愛預約專線︰2615 7333







圓洲角普通科門診診所（沙田插桅杆街29號地下）



電話：2647 3383

關愛預約專線︰9147 2400







天水圍(天業路)社區健康中心一樓（天水圍天業路3號一樓）



電話：3124 2200

關愛預約專線︰7072 4795







醫管局同時開設熱線（熱線：1836115）予初步確診病人，每周7日運作，解答確診病人問題，包括感染控制。