為加強新聞發布工作，由3月9日起（除星期二），林鄭月娥每日都會與相關局長交代抗疫工作進展。每日下午4時半的疫情記者亦會繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。

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【最新抗疫政策】即睇記者會重點一覽！

3月14日更新：

行政長官林鄭月娥聯同醫管局行政總裁高拔陞、政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人暨港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅、港府專家顧問暨中大呼吸系統科講座教授許樹昌，交代治療新冠病人的工作。

1. 有關藥物供應方面，醫管局早前已購入兩款抗新冠口服藥物，包括早前已讓部分病人服用的莫納皮拉韋（Molnupiravir），以及今日抵港的帕克斯洛維德（Paxlovid）。兩款藥物均可牽制到病毒繁殖，主要用於病情有惡化風險的病人，包括70歲或以上長者、長期病患者（例如糖尿病）、免疫系統失調人士（例如腎衰竭、肺部長期病患等），以及未完成接種新冠疫苗的人士（即未打齊3針科興及兩劑復必泰疫苗）。惟前者為核甘酸類化合物，會影響嬰兒生長，因此不適合懷孕人士及餵哺母乳的媽媽。

2. 指定診所將會增至23間，會預留一半籌號予長者及高風險病人。

3. 中央正式分批派內地醫護到港協助，首批75人將於今日抵港，參與治療新冠病人的工作；另有約300人於本周內來港。林鄭指，日後將有更大批醫護陸續來港，提升醫管局治療功能。高拔陞表示，過去一周已與內地抵港的專家作出商討，在治療及觀察方面是非常相似，相信合作的問題不題，至於病歷記錄方面已安排中文輸入的方法，又指兩地醫護在中英文運用也很好。



4. 兩個長者暫托中心分別選址在彩雲道及石硤尾體育館。