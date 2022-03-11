第5波疫情下，不少打工仔在家工作（WFH），一家人相處時間多，爭拗難免增。有精神科醫生提醒，市民在家「困獸鬥」，容易「有嗰句講個句」，建議多互相體諒對方難處，「多讚少彈」以維繫感情，又建議可把握在家時間，一同完成以往「不可能的家務」。

精神科專科醫生傅子健

精神科專科醫生傅子健指，以往一家人「各有各忙」，相處機會未必太多，更會珍惜共聚時間，甚至說話都要「綵排」過才說出口，但現時「日見夜見」，容易「有嗰句講個句」，加上外出機會減少，對家人的容忍度亦難免減低，積累的鬱悶情緒易衝口而出，令對方感受傷害。

培養共同興趣 齊做家務助減壓

傅醫生提醒，對家人的批評應要「避重就輕」，例如先表達理解對方或有困難，「溝淡」指責意味，若認為對方做得好，更不應吝嗇讚賞和鼓勵。

香港住屋環境細，一家人「爭廁所、爭電腦」或惹爭拗。傅建議，可事前編訂各自使用的時間表，避免重疊，空閒時間亦可培養共同興趣，例如是一起砌砌圖、玩桌上遊戲、甚至是打麻將，過程中可互相傾訴，亦可增進感情。

衞生防護中心指引亦指，共同商量家中資源分配，有助子女學習與人合作和協調，而家人一同實踐有規律的生活習慣，減少不必要改動，有助增強掌控感，令自己和家人安心。

一旦遇上大廈圍封強檢無法外出，市民壓力或再大增。傅建議可正面思考，如把握留家時間，完成平日一直想做惟做不了的家務，如大執屋或家居維修等：也要抽時間適量運動，從而「放空」精神助減壓。