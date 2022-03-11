11/03/2022
春天養生 | 春困易攰、周身重墜？全因濕重脾胃弱！教你煲小米粥+按穴位養脾胃去水腫
踏入3月，春天的天氣開始很明顯， 天氣乍暖還寒， 同時濕度很高，所以這段時間不少人都會有春困的情況。今次就跟大家說說甚麼是春困和介紹一個去濕食療給大家。
註冊中醫師楊明霞
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11/03/2022
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