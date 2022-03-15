第五波大量確診新冠患者，不少都被迫「居家抗疫」，惟搶藥潮下，學懂如何紓緩病徵成為市民「自救」必備。有家庭醫生表示，喉嚨劇痛、嚴重乾咳、發燒至38.5度或以上等都為常見病徵，建議多飲水、用鹽冰粒紓緩喉嚨痛；以流質如粥水、果汁等代固體餐飲；沖溫水涼降溫等，並有充足睡眠，但提醒若出現併發症包括氣促、呼吸困難、神志不清、嘔吐等，便應盡快入院求醫。

莫昆洋

家庭醫生莫昆洋表示，其診所近期診症了大量確診患者，而不少病徵相若，包括喉嚨劇痛、嚴重乾咳到影響睡眠、發燒至38.5度或以上等。他指，這些病徵雖與一般傷風感冒類似，惟情況相對嚴重很多，「很少人會說傷風感冒引起的喉嚨痛，會痛到像被刀割一樣，而且染疫後患者大多會感疲累、或發病到做不到其他事。」且由於病毒傳播速度快，只要一人中招，其他家人都出現類似病徵。

他指，即使染疫仍可藉日常應對發燒的方法處理，重點是保持身體有足夠水份，最好每半小時便飲少許水，坊間不少指飲用檸檬水、蘋果醋、蜂蜜等也可行，前題是可紓緩喉嚨痛楚，飲用後感覺良好，也可定時口含帶鹽的冰粒，有助紓緩痛楚和消炎，家裏較易取得且效果可持續一段時間。

忌吃煎炸食物 不建議「焗汗」

食療也是治病重要一環，他強調，患病時飲食可改為流質而避免固體食物，著重水份夠多，如粥水、果汁和奶類等均是好選擇，且應避免進食煎炸等食物。

如要控制體溫，他稱需要時可洗溫水澡，有助調節身體溫度以至降溫，但不建議坊間「焗汗」的方法，因人體的免疫系統不能透過外部「加熱」來促使其運作，惡性提升體溫反會傷害身體。

莫昆洋又提醒，發燒的治理時間可長達一至兩周，故不要輕視紓緩病徵，「只要能夠好好睡一覺，正常飲食，無嘔吐，才能在生病後盡快康復」，重申病時需要的是休息，而不是操勞或運動。

呼吸困難神志不清 盡快入院

他呼籲，即使疫下難求診，加上隔離期間患者難外出，但亦應盡量安排視像看症、或讓親友或團體郵寄藥物，平日也應保持身心健康，維持適當健康飲食和睡眠規律，身體的抵抗力自然會提升；但如出現進一步的併發症包括氣促、呼吸困難、神志不清、嘔吐至食物難下嚥等情況，就要盡快入院。