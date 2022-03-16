本港第五波疫情嚴峻，不少市民搶購中成藥如連花清瘟膠囊、銀翹散解毒片等自救。但有中醫師指，曾有一對染疫的夫婦自行服食連花清瘟膠囊，結果一人康復一人出現胃痛，強調中醫診症不僅考慮病症，還需顧及病人的體質，提醒連花清瘟膠囊不適用於寒性體質，胡亂服食中藥恐適得其反。

朱恩

近日坊間各種治療新冠肺炎或感冒的中成藥大賣，惟未必人人適用。例如連花清瘟膠囊包含了銀翹散和麻杏甘石湯的成分，有清溫解毒、止咳、解熱退燒之用，用作治療中等至嚴重的「熱毒襲肺型」感冒，適合熱底及濕熱人士服用。香港註冊中醫學會永遠會長朱恩解釋，由於其成分含寒涼中草藥金銀花、連翹、大黃和板藍根等，故不適合寒底人士服食。

他指，中醫診症不僅考慮病症，還需顧及病人體質，若寒底人士服食連花清瘟膠囊，很易引起胃部不適、頭暈和全身無力等。他憶述，最近一對染疫夫婦向他求診，二人同樣服食了連花清瘟膠囊，但丈夫服藥後迅速康復，太太因屬寒性體質，服藥後卻胃痛和感到手腳冰凍，故此藥並非人人適合。

脾胃不適寒底 不宜服板藍根

至於有市民以銀翹散解毒片來紓緩新冠肺炎症狀，朱醫師指，該藥含金銀花、連翹和桔梗等成分，可治療輕微的風熱型感冒，適合熱底人士服用，體質虛弱者不適宜。他強調，兒童和孕婦、患心臟病、肝病、糖尿病者，服食中成藥前應諮詢中醫師。

中成藥金花清感顆粒可治輕微或初期感冒，及減輕喉嚨痛和輕咳症狀，適合熱底人士。但因含麻黃，故心臟病患者和心率過高者不適合服食。另外具清熱解毒和涼血利咽作用的板藍根沖劑，則有預防及治療輕微感冒之效，即使孕婦和小童亦可飲用，惟脾胃不適和寒底人士就要慎用。

朱醫師指，若寒底人士要治療風寒感冒，可考慮服食荊防敗毒散，相反，若熱底人士服食則會加重症狀。若長者患上風寒感冒則可服食含川芎和生薑等配方的中成藥人參敗毒散，因該藥有扶正驅邪作用。至於患風寒感冒並濕氣重和易有胃部不適者，較適合服食蒮香正氣片，因其性質溫和，寒底人士可服用。朱續說，如是寒熱夾雜的混合體質，可經中醫師指導下一同服食蒮香正氣片和連花清瘟膠囊，用作治療感冒和喉嚨痛。