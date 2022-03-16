Omicron病毒傳播力驚人，本港第五波疫情累計逾96萬人確診（截至3月16日），幾乎每8個人就有1人中招！在這96萬多名確診者中，雖然有的已完成新冠疫苗接種（最少14天前接種2劑新冠疫苗），也有的只接種了1劑疫苗或未曾打針，但他們都有類似的疑問：康復後身體是否會產生抗體？還有需要再打第3針嗎？

根據衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同專家顧問團發表的最新（3月13日）建議，免疫功能正常的人士如在染病前已接種2劑或以上科興（克爾來福）或復必泰疫苗，康復後無須再打針；至於未完成接種2劑疫苗的人士，則可按其年齡及感染前曾接種的劑數，於康復後接種最多2劑疫苗。專家亦建議，免疫力弱人士於康復後要接種額外劑次的疫苗，而間距亦一般較免疫功能正常人士為短。

即睇新冠肺炎康復者最新打針須知：

已接種2劑疫苗：

如感染新冠肺炎前已接種2劑疫苗，包括科興和復必泰疫苗，康復後毋須再次接種；至於免疫力弱的人士，可在康復後3個月打第3針，3歲至11歲小童除外。

（圖源：添馬台facebook）

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已接種1劑疫苗：

如感染新冠肺炎前已接種1劑科興疫苗，可在康復後3個月打第2針。至於免疫力弱人士，康復後隔1個月就可以打針；並可在完成第2針接種後3個月，再接種額外劑次的疫苗（即第3針），3歲至11歲小童除外。

至於已接種1劑復必泰疫苗的康復者，18歲或以上人士、安老院舍院友可在康復後3個月打第2針，暫時不建議3至17歲兒童及青少年接種第2針。至於免疫力弱人士，除3歲至4歲小童外，建議在康復後1個月打第2針；並可在完成第2針接種後3個月，再接種額外劑次的疫苗（即第3針），3歲至11歲小童除外。

（圖源：添馬台facebook）

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未曾接種疫苗：

任何新冠肺炎康復者，如染病前未曾接種疫苗，並有意接種科興疫苗，可在康復後3個月打第1針，惟專家建議安老院舍院友在康復後1個月就打針，以盡早得到疫苗保護；並可在完成第1針接種後相隔1至3個月，再打第2針。至於免疫力弱人士，康復後1個月就可以打針；並可在完成第1針接種隔1個月，再接種第2針。除3歲至11歲小童外，12歲或以上的免疫力弱人士可在完成第2針接種隔3個月，接種第3針。

而有意接種復必泰疫苗的5歲或以上康復者，可在康復後3個月打第1針，惟專家建議安老院舍院友在康復後1個月就打針，以盡早得到疫苗保護；18歲或以上人士，更可在完成第1針接種後相隔3個月，再打第2針。值得留意的是，專家建議5至17歲兒童及青少年康復後接種最多1劑復必泰疫苗，但可容許有個別需要者（譬如到海外留學）康復後接種第2劑疫苗。

至於免疫力弱人士，除3歲至4歲小童外，建議在康復後1個月打第1針；並可在完成第1針接種後1個月，再打第2針。12歲或以上的免疫力弱人士可在完成第2針接種隔3個月後，再接種第3針。

（圖源：添馬台facebook）

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