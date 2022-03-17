許冠傑的歌說：「莫等待，光陰不會復來，勿讓青春偷偷消逝去，莫等待。」



這些文字，最適宜用來鼓勵催促那些經常遲疑或有選擇困難的朋友。希望他們不要浪費時間去等待機會，去期待更好更理想的選項。最適合的情況莫過於身處人生交叉點，面前有兩條或更多路徑可以選擇，及早抉擇向左走還是向右走，總勝過死守在交叉點上左思右想。

但是，有一種等待是更難熬的，就是在路上行了一段路，然而前路有一道門，要等待有人開門的那種不知何年何日才有答案。在這環境下，你知道這是你要行的路，沒有退路，但卻不知要等多久，你已經作好各種準備去面對門後的路，萬事俱備，只欠「開門」這一陣東風。

這種等待是可以消磨鬥志的。起初你會嚴陣以待，隨著時間過去你就會速漸鬆懈躲懶下來。悲哀的是，我們人類是不可能長期二十四小時非常警醒嚴陣以待的，身心靈也會疲憊不堪。

這種無期的等待也會令人不進則退，停濟不前的頹廢，甚至體能活動也衰退，心態也悲觀空洞。

我永遠都記得在初入行之時，第一次和一個被判終身監禁的伯伯面談時，他突然憤怒地說：「不要提『將來』！」那是八十年代，未設有覆核委員會的年代，他們不是沒有可能特赦釋放，但卻沒有路徑，只能空等。

這也許可以解釋到為甚麼以前有些重犯寧願接受死刑也不喜歡終身監禁，為何還柙等候審判的人快速認罪也不想等待排期審判。

（網上圖片）

當現代長期服刑人士可以看見覆檢假釋的制度是真實的時間表和路標，見到不少申請成功的例子，這樣才會有動力去維持良好行為，讀書求知和保持身體健康，不失自我改善的動力。

所以，當我們面對某種無奈的等待時，未有開門開路的資訊，就只能好好照顧自己的身心，保持希望平安度過這一疫！



