咖喱不是一個陌生的調味料，茶餐廳常見的星洲炒米，午飯菜單上的咖喱牛腩飯，和茶樓飲茶中看得見的咖喱角，香港人早就很會利用，但這裏說的咖喱，跟東南亞國家的朋友，不太一樣，我們的咖喱彷彿只有一種。嚴格來說，它是黃咖喱，之所以呈黃色，主要是來自薑黃粉。

泰國朋友見我滿愛吃咖喱的，就送來一份咖喱禮包。裏面不只有常常吃得到的黃咖喱，還有紅色的和青色的。去過泰國餐廳的朋友，在菜單上一定會看過，用這三種基本的咖喱醬做出來的菜吧！？可能是從小吃黃咖喱太多，吃膩了，反倒覺得青咖喱清新，尤其撘配海鮮，更見鮮味。

青咖喱的綠色，是因為青椒。烹調上，通常，用上新鮮的青椒，配以香滑的椰奶，做出呈淡綠色的醬汁，相對於黃色和紅色咖喱，綠咖喱顯得沒那麼的嗆辣，個性來得溫和一點，帶一種清甜味，因此，在泰國，它又叫「甜綠」（sweet green）。

就在今天，外面下著雨的日子，我拿出朋友送來的青咖喱，配以乾檸檬葉、乾月桂葉、乾羅勒葉，和剛從菜市場買來，擁有艷麗紫色的茄子，做起青咖喱來。由衷地，想在這陣子疫情還沒有明朗，濕氣有點重的三月，利用喜歡的青咖喱，來幫助身體袪一袪濕氣，也順便消一消……悶氣吧。

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