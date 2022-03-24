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24/03/2022

餵母乳不只對BB好！研究︰哺乳愈久，媽媽患心臟病風險愈低

#BB #育兒 #心臟病 #餵母乳 #媽媽
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  • 親子語

 

　　媽媽們，需要另一個原因去考慮餵哺母乳嗎？大家都聽過對嬰兒帶來的好處了，但不止於對孩子的。

 

　　哺乳媽媽有較低風險患上產後抑鬱症，還有患乳癌及卵巢癌的機會亦較低。另外，也被認為有助媽媽們減重修身。

 

　　新任媽媽不妨在這張清單上，加多一個好處吧…

 

　　一個新研究分析了300,000名中國女性，年齡介乎30至79歲，為期8年。發現哺乳媽媽在人生後期，患上心血管疾病的機會較低。結果指，她們（研究期間）患上心臟病及中風的風險，比沒有哺乳的媽媽會低10%。

 

　　結論是，哺乳愈久，患上心臟病的風險愈低。

 

 

　　1985年已經有相關的研究，而20年後再找來這些參加者做檢查，測量頸動脈的厚度。這是動脈粥樣硬化的一個指標，它有機會引起心臟疾病及中風。

 

　　專家發現，哺乳越長時間，動脈硬化的風險越低。哺乳一個月或以下的媽媽，有17%出現動脈粥樣硬化，而餵哺10個月或更久的，就只有11%會有這個情況。

 

　　研究並沒有解答為何哺乳可以降低媽媽患心臟病的原因，不過專家認為，懷孕對媽媽的心血管系統造成勞損，而哺乳就幫助媽媽回復心臟健康，到懷孕前的水平。

 

　　有機會改善心臟健康，都是給媽媽哺乳的另一個好原因呢。

 

Source：Breastfeeding may lower a new mom's risk for heart disease

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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