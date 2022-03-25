為應付新冠疫情，公院大幅減少非緊急手術服務，俗稱「通波仔」的球囊冠狀動脈成形術也受影響，不少冠心病患者需延遲做手術，或會危及性命。有慈善基金捐助「暖心行動」，資助100名於公院因疫情延後「通波仔」手術的病人，以公院的預估費用於嘉諾撒醫院進行手術，計劃下月起可申請。

香港亞洲心臟中心總經理陳文偉估計，全港每周現有約100名病人因疫情延後「通波仔」手術，但冠心病猶如「計時炸彈」，患者隨時會因血管嚴重堵塞致心肌梗塞，若急性心肌梗塞患者未獲及時治療，恐要承受更大風險。

疫情下公院延後手術

嘉諾撒醫院及香港亞洲心臟中心於疫情之初推出「暖心行動」，以相宜價格為正在輪候「通波仔」手術的病人提供服務，大鴻輝慈善基金決定捐助「暖心行動」以擴大服務範圍，計劃定名為「暖心行動之嘉家護2022」。嘉諾撒醫院總經理許小虎指，是次計劃以疫情期間被公院延後通波仔手術的病人為對象，只要經醫生評估適合接受通波仔，病人只需付公院的預估費用。他說，在私院安裝一個支架約需10多萬元，而公院只需約7萬元，而入院費及醫生費將以成本價及優惠價收費，差額會由大鴻輝慈善基金負責。

目前計劃料會資助約100位患者，下月接受申請及評估。許指，受胸痛困擾的市民，屆時可致電香港亞洲心臟中心的熱線，由心臟科專科護士在電話作初步評估，需要時會安排醫生作進一步檢查。而嘉諾撒醫院門診、香港亞洲心臟中心兩個社區門診，將提供一站式急性胸痛評估服務，若經評估屬病情嚴重，會安排到嘉諾撒醫院進行手術。