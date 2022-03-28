「回南天」正式殺到，加上連日下雨，有人家裏出現哭牆，屋企外走廊濕漉漉得可以溜冰，甚至家裏衣櫃鞋櫃都有發霉迹象兼有異味……潮濕天氣下家中霉菌不斷增生，不少人都叫苦連天！究竟怎樣才可以保持家居乾爽，不再受霉菌困擾？這次編輯就為大家整理了一些防濕防霉的小撇步，立即來試試吧！

保持家居防霉：濕度60%以下才安全？

近日香港天氣潮濕，不少地區的平均濕度都達到90%或以上！日本生活情報網站《くらしのマーケット》就指出，平均濕度只要達至70%，霉菌就可以開始繁殖！浴室和廚房等容易積水的地方固然容易產生霉菌；另一方面，衣櫃、鞋櫃和床側等較為不通風的地方也是霉菌的常客！



若要減少家中整體的霉菌繁殖，首先就要保持室內濕度於60%以下，而溫度側要在約25度左右或以下，至於如何對付個別位置的霉菌，就要看看以下的小貼士！





#1 浴室：重災區中的重災區！

浴室可說是霉菌的重災區！日本節目《ニュースパーク》就曾經分享過擊退浴室霉菌的方法，除了水氣，洗澡後殘留的污垢都有機會助長霉菌繁殖，因此在使用浴室後，不妨用50度或以上的熱水沖洗浴室牆壁上的污垢，防止霉菌增生。除了牆壁，浴室的天花板也是容易霉菌的地方，要清潔天花板，可用噴上了消毒酒精的紙拖把拭擦天花板，從而擊退霉菌，在濕度高的日子更要定期清潔！

可用噴上了消毒酒精的紙拖把拭擦天花板。

《ニュースパーク》截圖

不少浴室霉菌都會形成黑色點點，要對付這些黑色霉菌，節目則建議可使用含氯的漂白水進行處理，方法十分簡單：只需把廚房紙預先剪細至約3厘米左右闊，然後浸泡至漂白水中，將沾滿漂白水的廚房紙貼在發霉位置，再蓋上保鮮紙，30分鐘後移走，再用牙刷擦去霉菌，用熱水洗靜就可以啦！雖然坊間都有不少除霉專用清潔劑，不過看來用漂白水清潔既就手方便，去霉漬之餘又能消毒去病毒，一舉兩得！

將沾滿漂白水的廚房紙貼在發霉位置，然後蓋上保鮮紙。

《ニュースパーク》截圖

#2 衣櫃：放吸濕劑、鋪報紙

相信大家家中的衣櫃都會長期關閉著，但想保持櫃內乾爽，最好就要定期打開櫃門和室內門窗，增加屋內和衣櫃通風，減低有異味的機會；不過，在潮濕天氣就要記得關上門窗，以防受潮！同時最好在衣櫃中長期放置吸濕劑，除了市面上有售的吸濕劑，乾茶包、曬乾的咖啡渣或梳打粉亦同樣有吸濕作用。

（圖片來源：unsplash）

此外，日本節目《ニュースパーク》亦曾指出，由於濕氣容易堆積在衣櫃下層部分，所以在衣櫃底鋪上報紙，亦可以達到吸濕防霉的作用，而報紙的油墨成分亦有防蟲效果，又是一舉兩得！

在衣櫃底鋪上報紙，除了可以吸濕防霉，更有防蟲效果。

《ニュースパーク》截圖

#3 牆身：酒精擦拭霉漬

在這段日子，相信大家的牆身都出現不斷滲水的情況！滲水後，牆身容易令霉菌繁殖，如果牆身發霉屬剛起階段，可先用酒精擦拭，清除表面霉菌；提提大家，千萬不要使用清水拭擦牆身！濕布會增加牆身濕度，加速霉菌成長；另外，若發現霉菌已深入牆身，則要用砂紙把霉菌磨走。

（圖片來源：istock）

在去除牆身表面霉菌後，最好也要噴上專門去霉的產品，然後用乾布稍為拭擦，才可以有效防霉；若要保持牆身不受霉菌侵襲，就要一年噴一至兩次才為之有效！

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