確診數字終於回落，但有不少專家都擔心清明和復活節長假期會引致疫情反彈。除了不幸染疫的市民要乖乖留家隔離之外，普通市民似乎都要再「忍一忍」！長期困家避疫，情緒免不了會受影響，可能會變得焦慮、緊張、煩躁，出現這些困擾萬萬不能「死忍」，社會上有不少機構都提供免費情緒支援熱線，有需要的可以留意一下！

#1 仁濟醫院︰2間方艙醫院專用

早前仁濟醫院就宣布，設立2條電話專線分別為青衣方艙醫院和新田方艙醫院的隔離人士提供免費情緒支援服務，幫助他們紓緩檢疫期間所面對的不安和焦慮。

（圖片來源︰仁濟醫院網站）

仁濟醫院

電話︰5484 1081（青衣方艙醫院）／6582 8076（新田方艙醫院）

服務時間︰

星期一至六︰9am—9pm

星期日及公眾假期︰9am—5pm





#2 香港基督教輔導學院︰強制隔離人士打得！

香港基督教輔導學院一向都有提供情緒支援服務，這次他們就為接受強制隔離而受情緒困擾的人士設立電話專線，服務是由已合資格的輔導員提供，大家可以放心說出自己的煩惱！



（圖片來源︰香港基督教輔導學院 Facebook）

香港基督教輔導學院

電話︰5509 5658 （可收發WhatsApp）

服務時間︰星期一至五 2pm—6pm

#3 香港紅十字會︰有臨床心理學家作支援！

香港紅十字會推出抗疫同行熱線，每日為300名市民提供抗疫服務，當中包括心理支援，大家每日早上10時起就可以到網上平台填寫個人資料、確診詳情登記。另外，紅十字會早前亦有推出「Shall We Talk」心理支援服務，因為疫情而受到情緒困擾的話，可以經WhatsApp或是Telegram預約，將會由已接受訓練的職員和義工提供支援，而且有臨床心理學家作專業支援！

（網站截圖）

香港紅十字會

抗疫同行熱線登記︰https://covidhotline.redcross.org.hk/covid-19-online-registration/

「Shall We Talk」電話︰5164 5040 （Whatsapp）／@hkrcshallwetalk（Telegram）

#4 香港心理衛生會︰專業社工接聽

以推廣心理衞生為宗旨的香港心理衛生會由即日至5月推出「疫要關『心』」情緒支援電話熱線，由專業的社工提供協助。

（圖片來源︰香港心理衛生會Facebook）

香港心理衛生會

電話︰9851 0854

服務時間︰

星期一至三、五︰9am—6pm

星期四︰2pm—10am

#5 香港基督教服務處︰跟註冊社工傾心事！

在這個非常時期，大家心中免不了會有各種負面的情緒，出現情緒困擾的話，可以打香港基督教服務處的情緒輔導熱線，跟註冊社工說出心聲，內心會舒暢一點！

香港基督教服務處

電話︰5724 0270

登記時間：星期一至五10am—9m（登記後2個工作天內回覆）

輔導時間：星期一至六10am—12am

下頁繼續睇其餘5個情緒支援熱線