糖尿病是一種代謝失調的慢性病，患者除了血糖高，約七成人同時有血脂異常問題。內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生強調，糖尿病患者不只要控制血糖，還需嚴控血脂，以減低日後患腎衰竭及心血管疾病的風險。

內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力表示，膽固醇和腎的關係是雙向的，腎功能差，膽固醇會異常。而膽固醇高的糖尿病人，腎功能也有機會差得較快。糖尿、膽固醇、腎病三者周時出現，會令心血管疾病風險大增。

糖尿、膽固醇和腎看似互不相關，其實有著千絲萬縷的連繫。黃卓力醫生解釋，糖尿病控制得愈差，三酸甘油酯濃度會愈高，而好膽固醇（高密度膽固醇）會低，壞膽固醇（低密度膽固醇）未必超標很多，但體積會變小，這些都是糖尿病高血脂症的特點。這些小顆粒低密度膽固醇（更準確為低密度脂蛋白顆粒，脂蛋白為人體內承載膽固醇和的三酸甘油酯主要容器），更容易進入血管沉積、糖化、氧化，誘發血管粥樣硬化，增加心血管疾病的風險。

另一方面，血糖長期偏高會破壞小血管，而腎小球因有大量微絲血管組成，所以首當其衝。如糖尿病控制不好，加上年紀老化，較易出現糖尿腎病及蛋白尿，令腎功能更差。當腎功能變得愈來愈差，脂蛋白新陳代謝會出現異常，積聚很多載脂蛋白B的殘餘物。載脂蛋白是壞膽固醇內的主要結構蛋白，可致動脈粥樣硬化。而隨著歲月，這些壞膽固醇積聚下來，可引致炎症和氧化作用，令腎功能下降，加劇糖尿腎病的惡化，嚴重者要洗腎。

他汀護心腎減脂 降死亡風險

黃醫生表示，這三個情況夾雜在一起，最令人擔憂的是引致心血管問題：「有研究指出，壞膽固醇降低多少，跟心血管疾病的死亡率相關。每降低1%的壞膽固醇，可降低1%的心血管疾病死亡率。」根據歐洲心臟病學會的指引，一般人的壞膽固醇理想值為3mmol/L以下，糖尿病患者最低限度要控制在2.6mmol/L以下，相當部份患者，如已患有糖尿病多於10年、有其他風險因素(高血壓、肥胖、吸煙、家族病史等) 、已有心血管疾病或糖尿併發症(糖尿眼、糖尿腎等) ，患者的理想值更要在1.4 -1.8mmol/L mmol/L以下。美國糖尿聯會亦指糖尿病已被視為等同於心臟病之高危因素，並建議絕大部分40-75歲的患者無論膽固醇水平多少，也應考慮服用他汀類藥物，以減低心血管疾病相關風險。

黃醫生指出，利用他汀類藥物保護心臟血管已經有很多的臨床實證支持：「無論是患糖尿、心臟病的高風險人士，或需要達到更低壞膽固醇目標的中風險人士，都建議用他汀類藥物，個別他汀類藥物可減低五成或以上的壞膽固醇。」

由於他汀類的藥物有不同種類及特性，所以醫生會按照藥物的特性和病人的情況而作出處方，如有臨床研究指出阿托伐他汀(atorvastatin)，或對糖尿腎病患者的蛋白尿情況和腎小球濾過率有較佳的保護功效。

不過，他又強調，除服藥外，糖尿病患者也要注意日常生活習慣，如多吃蔬果、全穀物、魚類、果仁等，脂肪吸收儘量為不飽和脂肪(主要來自植物油，如橄欖油、芥花籽油、花生油、粟米油、松子、合桃、腰果等)，並減少高鈉、加工食品、糖類飲料、飽和脂肪和反式脂肪的攝取。飽和脂肪主要來源是動物性脂肪，反式脂肪就來自以氫化植物油為材料或烹調的煎炸和烘培食品，如人造牛油、曲奇餅、餅乾、炸薯條、沙律醬等起酥油的食物。另外，維他命D的攝取也是重要的，有研究指出足夠的維他命D或可減少蛋白尿和有護腎的效果。如要達致最佳效果，就應該藥物治療及改善生活習慣雙管齊下。





內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生