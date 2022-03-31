近期新聞報道多宗怪異行為事件，有些是下了「有精神病紀錄」這註腳，有些也疑似病發。有人問：「為何那麼集中在這幾個月？」

生活的壓力增加之時，會是最高機會復發的。失業、經濟困難、家庭關係緊張等，都可以令一個病情穩定的人舊病復發。這是不爭的事實。

另一個因素是與求診有關的。在往常的日子，患者定期覆診，按時服藥。在疫症蔓延的日子，很多人都避免去醫院診所，只會按時回去取藥。於是出現了拖延到藥物所餘無幾甚至缺藥的時候才回去。

《雖然是精神病但沒關係》劇照

能夠與醫生會面還有一個重要的作用，就是處理患者對藥物的抗拒。有些家人都只懂不斷提醒患者服藥，所以變得很煩厭。有些家人總是覺得藥物有副作用，可能對身體有害，所以會放任患者不按指示服藥。與精神科團隊會面時，患者提出各種憂慮疑惑，可以清楚明白在不同階段的藥物反應、副作用和效用，在這過程也增加了醫患雙方的互動互信和溝通。

有些人士經常揶揄長期患者覆診之時，醫生只是問了三數個問題便叫下一位。但事實上，對於那些有經驗的精神科醫生來說，這些對答觀察已可以知道患者的病情是否穩定。

其實定期覆診對於患者有其獨特的意義：下次覆診日期是一個目標，是一個自我監察。患者知道要在下次覆診時向醫生交代進度，若不好好服藥，病情惡化，便可能要入院治療。於是在某程度上，這可以讓患者乖乖地合作，讓家人有一種管束他們的支持力量。

而且，兩次覆診日期的差距亦是一個重要的進度指標，頻密的覆診代表醫生需要緊密觀察，愈來愈長的差距就代表良好的進展。

所以希望患者和家屬不要小覷覆診的重要性，不是單靠配藥，而是要珍惜面談或線上覆診啊！





