近年政府提倡香港發展創科，而生物科技更是重點之一。不少評論以為，香港缺乏生物科技人才，但在港出生兼完成博士學位後加入跨國藥廠工作，再成為極目生物創始人兼首席執行官的胡海迪，演繹香港的生物科技專才將科研商業化，希望照顧人類眼睛的幸福。

極目生物創始人兼首席執行官胡海迪表示，若未來上市，也會選在香港，希望成為香港上市的「土炮生科」公司。 （受訪者提供圖片）

香港各間大學，一直有培養科研人才，但畢業生未必一定投入科研或教育工作。胡海迪（Eddy）坦言，性格較愛與人溝通，博士學位畢業後決定不加入學術界，選擇加入瑞士諾華製藥。由香港開始，再調往台灣及瑞士工作，負責臨床開發及醫學部，有機會接觸亞太、中東、非洲等逾90個國家及地區的市場。「好幸運可以眼界大開，有機會接觸新興市場的健康經濟學。」從中，他更了解藥物的社會價值。「當中有涉及眼科藥物，原來一個地方減低致盲率後，對其經濟影響不低於治療癌症，病人的體驗就更直接。」

需解決痛點 具市場化策略

對新興市場愈了解，愈感受到其吸引力，2015年，Eddy回到上海工作，對內地的醫療市場及法規有更深入認識，沒有忘記對解決眼疾的想法。2019年與友人及前同事創立極目生物（Arctic Vision），希望通過在中國、亞洲乃至全球提供創新療法，解決眼科疾病領域未滿足的醫療需求。

科班出身兼有多年市場發展經驗的Eddy，深明發展生物科技除了能解決市場痛點、有社會價值外，更要有市場化的策略，不能「為科研而科研」。該公司既投資發展前緣突破性科技，如與日本公司開發角膜細胞研究，希望解決亞洲角膜捐贈不足，以及缺乏角膜移植醫療人才的挑戰。同時，亦發展消費者面向的高科技，如研究治療老花及近視的注射劑，亦與贊助香港大學醫學眼科系，合作進行一系列有關青光眼的眼科神經研究。「兩方面都涉及高科技，但後者更直接與消費者的日常生活有關，令消費者認識品牌，對品牌更有信心，反過來有利發突破性科技。」

醫藥融合智能裝置 建新生態

Eddy相信，未來醫藥及治療可與智能裝置融合，建立一個新的生態模式。如家長可透過穿戴裝置或手機，得悉子女有否滴眼藥水；企業及相關機構又可向用戶推送合適的健康及醫療知識。

一間生物科技公司，既要有研發能力，更要知研發方向。極目生物的願景是解決眼科疾病領域，但眼科疾病領域也涉及不同範疇，究竟應先做哪方面的研究？

Eddy就以「光譜性思維」去找出重點：「無論做甚麼，也要有邊界，如彩虹只有7色一樣，若發現7色中缺少了綠色，就想法補回。」前緣突破性科技、消費者面向高科技就是兩道邊界。Eddy以兩個方法解決邊界內的不足，一為引進先進技術，又或跟已掌握技術的夥伴合作，如跟美國Olympic Ophthalmics合作，將其用於治療乾眼的商業化階段產品iTEAR®100引入大中華區；二為跟大學合作研發。

由幾人公司開始，Eddy形容公司最近平均每月迎來約10位新同事，發展快速亦帶來一定挑戰。「如何讓每位員工都明白公司成立時的文化及理念，變得並不容易。「另一挑戰，是如何讓市場明白我們為何重視眼疾，以及其背後的社會價值，需時教育市場。」