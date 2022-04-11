養生就是養命，要把自己條命養好，講求的，不是運氣、不是高床暖枕、不是山珍海錯，只求每星期找兩、三個好日子，每次給自己「養命30分鐘」，身體力行，做好三件事，分文不花，堅持下來，自能體會身心靈的變化及其強大深層的療癒能量。

這「養命30分鐘」主要用來「曬命、抱樹、接地氣」，分開看是三件事，實際是三件事同一時間同一空間一併處理。

先決條件：

1. 找一個陽光普照的日子

2. 找一個綠草如茵、大樹林立的公園

事前準備：

1. 簡單衣飾

2. 防曬用品

3. 適量飲料

個人狀態：

1. 放鬆心情

2. 關掉電話

3. 一人獨處最理想，結伴同行的話，也盡量禁語不交談

如何分配這「養命30分鐘」，悉隨尊便，硬要討價還價，20分鐘也可以。三件事究竟先做那一件，無所謂，自己喜歡便可，而我的「養命30分鐘」依次的確是：「曬命、抱樹、接地氣」。

「曬命」

— 就是曬太陽，吸收維他命D以補鈣及強化骨骼，日光熱力亦有助增加人體陽氣。

— 盡量於下午三時至四時進行，避免烈日當空的正午時段。

— 把身體背向太陽，讓陽光直射背部的督脈及頸項。

— 曬過後如汗流浹背，趕快抹乾，避免受涼，適量補充水份。

「抱樹」

— 找一棵粗壯茂密的大樹，以手掌觸摸樹皮樹紋，或以雙臂環抱大樹，甚至把臉頰輕貼樹身。

— 調和心律，平靜下來，嗅嗅樹香葉香。

— 以觸覺和嗅覺，感受大樹的生命力：沉穩的樹幹、牢固的樹根及綿延不盡的枝葉。

— 藉此釋出內在的壓力，讓自己相信，天大地大，一切尚有依傍。

「接地氣」

— 就是赤腳踩地，目的是清除體內的靜電，消除疲勞，減輕炎症。

— 《赤腳行》是我2010年的舊文，內裏詳述赤腳走路的好處，十多年來，這仍然是我定期進行的養生功課。

— 有興趣進一步了解「接地氣」如何為我們提供自然癒合、緩減慢性炎症的能量，《Earthing: The Most Important Health Discovery Ever！》這本書便不能錯過。

一般來說，我花在「接地氣」的時間較長，約20分鐘，除了赤腳慢行，偶爾我會改以複式呼吸法，短暫站樁，腦袋完全放空，只留意自己的一呼一吸。

「曬命」及「抱樹」的時間較短，各5分鐘，「曬命」的時候，我會帶著小水晶，把它平放掌心，跟我一起提升能量。我對水晶礦石認識不深，不過是看著歡喜，就買了下來，放在身邊，一天一天過去，感覺愈見踏實。

「曬命、抱樹、接地氣」完成後，可以的話，不要急趕離場，好好的坐下來，給自己一點時間，感受一下那既活且靜的生命狀態，平穩舒暢，相當療癒！

長篇大論千字文，說穿了，就是爭取機會接觸大自然！這本是平凡不過的生活小點子，在現代城市人眼中，竟然變得稀奇奢侈。

上天最是公平，不論貧富不論老幼，每人每天都享有24小時，如果區區30分鐘也無法拿出來，我敢說一句：由始至終沒善待自己的人，再談甚麼養生養命，也是枉然。