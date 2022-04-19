第五波疫情至今，受最嚴重影響的莫過於是一眾長者！政府數據顯示，疫情至今累計死亡個案已接近9,000宗，而當中超過7成為80歲以上長者！為確保長者不幸中招後可及早獲得適切治療，政府早前宣布由即日（4月19日）起，將向長者免費提供測試套裝！快測套裝可以經哪些途徑索取？即睇以下詳情！

（圖片來源：添馬台 @ Facebook）

政府上周宣布，為鼓勵長者自行多做快速測試，將由今天起經6大服務單位的約680個服務點或渠道，向60歲或以上長者會員及服務使用者，免費派發快速抗原測試套裝，服務單位包括：

1. 食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）；

2. 衞生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）；

3. 受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）；

4. 受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊以及238 間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）；以及

5. 由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者）。

附特設使用須知，方便長者閱讀！

為方便長者自行做快測，套裝將會特別附上專為長者而設的使用須知，使用須知的字體會較一般的大，加上圖文並茂，更方便長者閱讀！除快測套裝用法，須知內亦包含如何呈報結果和尋求醫療協助的方法等，若家中早已有足夠快測套裝，亦可按此取得長者版的使用須知；如長者不幸確診又不熟習網上申報系統運作，就可以致電1836 119自動登記系統，等候專人聯絡！

派發期至5月底，非會員人士要留意！

是次向長者免費派發快測套裝的服務安排暫定推行至5月31日，要留意的是，是次派發對象主要是各服務單位下的會員或服務使用者；如有需要的長者並非會員，食衞局表示會彈性處理，並指已預留足夠數量，到5月底再檢討派發程序。

若不方便做自我快測都有計！現時所有70歲或以上長者都可以在社區檢測中心或流動採樣站免費接受核酸檢測，檢測程序無需預約；如想減少輪候時間，長者在到達檢測中心或採樣站時，亦可選擇使用關愛隊，以減少輪候時間！