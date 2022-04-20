疫情加速了科技融入醫藥學科研範疇，生物科技行業開始獲得市場關注。專注於核糖核酸（RNA）科技的新加坡高生物科技企業「覓瑞」（MiRXES），自2014年起致力於研發疾病早診技術與將其商業化。現時業務遍布香港、中國、日本、美國等45個國家及地區，故吸納人才成為其首要挑戰。

該企藉創造一個較人性化及較靈活的工作環境等3招（見表），以招徠人才。

按員工興趣 拓事業發展機遇

覓瑞聯合創始人兼首席執行官周礪寒稱，為持續吸納具潛力的人才，現時公司成立了獎學金計劃，致力培養對生命技術行業有興趣的下一代人才。（受訪者提供圖片）

身處於疫後的「大辭職潮」時代，覓瑞聯合創始人兼首席執行官周礪寒表示，現時公司不再僅與其他生物科技公司爭奪人才，亦需要與研究機構、大學或製藥公司所競爭。據悉，該公司將在香港地區設10至20人團隊，支援在港的銷售營運等發展，未來有意進一步與本地其他企業合作。

覓瑞香港董事總經理羅文達表示，除了提供具競爭力的薪金外，公司致力創造更具吸引力的工作環境，並根據其興趣拓展員工的能力，擴闊他們事業發展機遇。（受訪者提供圖片）

為吸引更多人才，覓瑞香港董事總經理羅文達（Martin）表示，除了提供具競爭力的薪金外，公司致力創造更具吸引力的工作環境及企業文化，如建立開放交流的文化，以鼓勵員工與公司討論他們對事業的抱負或意見，根據員工的興趣拓展其能力，擴闊他們事業發展的機遇。

他又指，現今科技發達，許多人在放工後仍要處理工作信息，不單是講求「Work-Life Balance」（工作與生活平衡），更追求「Work-Life Integration」（工作與生活整合）。因此，他提倡公司應創造一個較人性化及較靈活的工作環境，如彈性上班時間，更重視員工的工作效率而非長工時。

為推動公司科研發展，周礪寒表示，除了需要投入資金外，持續吸納具潛力的人才同樣重要。故現時公司成立了MENDAKI－MiRXES獎學金計劃，致力培養對生命技術行業有興趣的下一代人才。

本港生科行業前景 充滿商機

隨著科技進步，生命科技近年就得到不少創新發展，覓瑞香港董事總經理羅文達認為，本港生物科技行業充滿前景及商機，故吸納人才成為其首要問題。（受訪者提供圖片）

此外，隨著科技進步，醫藥學近年就得到不少創新發展。羅文達認為，本港生物科技行業充滿前景及商機，因為香港是國際窗口，對於非本地公司而言是進入龐大市場的第一步，包括進入中國內地、東南亞市場。加上政府早前在財政預算案中預留100億元，幫助本地科研發展，有效吸引更多人才來港發展。