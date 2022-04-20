「疫苗通行證」即將在4月底進入第二階段，屆時大家都要打齊兩針先可以進入部分場所！政府昨日終於公布「康復紀錄二維碼」的下載安排，新冠康復者就可以利用這個QR Code代替疫苗接種紀錄進入指明的處所。即睇點樣下載啦！

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如何下載「康復紀錄二維碼」？

政府提供3個途徑讓康復人士取得QR Code，大家可以選擇用「智方便」或是最新版本的「醫健通」應用程式下載「康復紀錄二維碼」。登入「智方便」後，大家選擇並進入「2019 冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」網上服務後，再選擇電子針卡，便能下載；至於「醫健通」，只要登入後查閱相關疫苗紀錄，就可以下載包含康復身份的疫苗接種紀錄二維碼。

如果沒有以上的帳戶，康復者亦可以到2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統下載，只需要提供香港身份證號碼、身份證簽發日期及出院或陽性檢測結果日期的月份以作身分認證就可以；而昨日起發出的隔離令已經附有康復紀錄二維碼。如在感染前已接種疫苗，康復者就可透過「智方便」或「醫健通」重新下載已包含其康復者身分的二維碼，或到社區疫苗接種中心取得最新版本二維碼。

網上系統下載詳細步驟︰

1. 到2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統。

2. 點取「電子檢測紀錄／康復紀錄」。

（網上截圖）

3. 拉至最底選取同意收集個人資料。

4. 按指示輸入相關個人資料並按提交。

（網上截圖）

5. 完成後即可下載康復紀錄二維碼。

（網站截圖）

「康復紀錄二維碼」有效期多久？

QR Code在康復日期起計180日（即6個月）內有效！如何界定康復日期呢？政府就表示，康復日期是指驗出陽性後14天或是康復者出院的日期。政府另設過渡期，康復者在6月30日前仍可以出示以下相關康復或感染證明作「疫苗通行證之用」，不包括快速抗原測試陽性結果相片︰

- 出院文件

- 由政府或衛生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

- 衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄

- 衞生署發出的隔離令／2019冠狀病毒病測試陽性人士紀錄

- 其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄

提提大家，如「康復紀錄二維碼」已失效的話，外框會由藍色變為紅色。

如何將「康復紀錄二維碼」加入安心出行？

為了配合QR Code的推出和「疫苗通行證」第二階段，政府同時更新了安心出行，可以支援儲存「康復紀錄二維碼」、電子針卡和醫學學豁免證明書，大家可以將QR Code預設為「疫苗通行證」，方便進入處所前掃瞄！為了防止共用針卡，如果有用家5分鐘內重覆掃瞄相同QR Code 兩次，就會發出特別聲響。

如何上載至安心出行呢？

1. 將「安心出行」更新至版本3.2.0

2. 打開「安出出行」，按畫面加下角的「電子針卡」。

3. 進入「疫苗通行證」的頁面後，就可以在上方的欄目選擇「康復紀錄」，按下「新增紀錄」，掃一掃QR Code就可以儲存在安心出行。

截至今日早上，已有超過15萬人次下載「康復紀錄二維碼」，有不少市民表示登記時找不到紀錄。副政府資訊科技總監黃志光就解釋，有機會是輸入資料與呈報確診時的資料不符、忘記申報月份，又或者是沒有上報衛生署。如果大家在登記時遇上問題，目前只可以致電熱線（2569 5777）或是透過電郵（ratp@dh.gov.hk）查詢，耐心等候回覆……

康復紀錄二維碼

網上登記系統︰https://www.evt.gov.hk/

醫健通︰https://www.ehealth.gov.hk/tc/index.html

智方便︰https://www.iamsmart.gov.hk/tc/

查詢︰2569 5777／ratp@dh.gov.hk