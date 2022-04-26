筆者於上星期一晚，在家中觀看波士頓馬拉松直播，看到現場由起點至終點，包括沿途觀眾的打氣情況，均與筆者過去出席這一項年度盛事一樣，今年未能現場感受氣氛，真的有些失落感。比賽過程中最為矚目的當然是女子馬拉松比賽，兩位跑手鬥足42公里，在最後幾公里輪流領先，最後幾百米更叮噹馬頭，全場女子冠軍最後只以兩個身位勝出。

但今年令筆者最大感受的，卻是於波士頓馬拉松比賽前兩天，收到一位今年參加比賽的好朋友寄來一張相片，是完成世界六大馬拉松大滿貫名單中，顯示筆者姓名的那一部份，令筆者懷緬過去。自從2016年經好朋友統計之後，發現全球完成世界六大馬拉松只有1236位跑手，而香港只佔其中大約十位，並且排在全球最多跑手完成世界六大馬拉松排行榜的國家及地區中第20位。

好朋友於上星期波士頓馬拉松比賽前寄來的相片

完成世界六大馬拉松後獲頒的六星獎牌

筆者認為此項榮譽一定會被追捧，亦希望香港可以晉身世界最多跑手完成世界六大馬拉松排行榜頭十位，所以公開呼籲跑手們盡快追求此項榮譽。自從2018年倫敦馬拉松，筆者完成世界六大馬拉松後，每次到達六大馬拉松比賽博覽會，都會先到六大完成者名單的展覽場地，觀看完成者數目，更會在此尋找香港跑手名單，每次見到自己名字，都會影相留念，甚至與自己名字拍照留念。自2019年紐約馬拉松後，筆者已經三年沒有拍攝此名單，今次收到朋友為筆者拍攝的相片， 再挑起筆者對六大的熱誠。受疫情影響前，香港已經以183位完成者排名全球第11位，筆者知道完成上星期一波士頓馬拉松後，現在香港已經有189位完成者，但未知地區排位有沒有改變。

筆者於2018年4月完成倫敦馬拉松後，立即領取六大馬拉松之六星獎牌。

筆者於2018年之後，每逢到達六大馬拉松比賽博覽館，都會拍攝公開展示有自己名字的六大馬拉松完成者名單。

筆者間中會和自己名字拍攝。

2020年初，在因疫情影響而只接受精英跑手參賽的東京馬拉松後，全球完成六大馬拉松的跑手數目為6611位，文件中更顯示香港以183位完成者排列在全球第11位。

筆者希望可以參加下一場六大馬拉松，即今年9月25日的柏林馬拉松，可以再次在現場與自己名字拍攝，而之後連續兩周的倫敦馬拉松及芝加哥馬拉松，筆者已經報名參加，應該可以連續出席幾場世界六大馬拉松比賽了。

筆者有個主觀願望，希望由下半年開始，香港的入口檢疫能夠逐步放寬，希望香港市民回港後的七天檢疫，可以在家中進行，之後甚至取消檢疫，令一切恢復和疫情之前一樣，自由進出香港，令一眾香港跑手更方便出外參加比賽。

筆者經常掛在口邊的話：只要有夢想，凡事可成真！今次夢想是香港可以無需出入境檢疫，香港能夠晉身世界最多跑手完成世界六大馬拉松排行榜頭十位。

期望夢想成真！

筆者為了鼓勵更多好朋友完成六大馬拉松獎牌，刻意設計一個書形的水晶獎座，寓意把完成者的名字刻在書本內。