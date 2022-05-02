氣溫高升影響胃口，正常飯餐提不起食慾，搞搞新意思，以油甘魚鮫煮湯做飯，一味兩食，平靚正，滋味醒胃又飽肚。

這一湯一飯的組合，表面看來複雜功夫多，實情省時方便，最重要是大部份工序均可預先做好，吃前10分鐘加工即可；尤其適合在家工作的閑人，可以一邊開會一邊滾湯，一邊寫稿一邊煮飯，善用時間，別人的10分鐘，我把它變成20分鐘，靈活高效。

一直都說，做甚麼菜也好，首要條件就是材料盡量要鮮，新鮮材料做出來的餸菜，縱使烹煮時出現技術性的失手，味鮮依舊取勝。

我的油甘魚鮫都是購自居所附近的一間壽司外賣店，因為小店生意有限，油甘魚取肉做刺身或壽司後，每天出售的魚鮫，就只有幾個，早去到，魚未開，晚一點，又售罄。每次經過，我都會踫踫運氣，大大兩件才$60，可以做二人份的餐膳，有湯有飯，自覺超值。

油甘魚屬白身魚，較拖羅、三文魚及沙甸魚淡口少油，肉質細嫩，魚味清鮮。喜歡吃香口餸菜或以酒伴餐的話，可把洗淨的油甘魚鮫直接煎、燒或焗，待外層呈金黃香脆狀時，灑上適量海鹽即可上桌，同樣簡易惹味。

入正題：

材料 — 油甘魚（2件）、日式油豆腐皮（隨意）、日本白蘿蔔（隨意）、日本醃漬蘿蔔（隨意）、日本米、薑片

調味料 — 日式壽司醋、鹽、油

做法 — 蘿蔔魚湯

1. 油甘魚鮫輕刮魚鱗，洗淨，抹乾。

2. 日本白蘿蔔去皮，洗淨，切小件。

3. 以大熱滾水快速沖洗日式油豆腐皮，減少油膩，切幼條。

4. 平底鍋以慢火加熱，注入少量食用油，把油甘魚煎熟。

5. 待涼後，取出魚肉留作做大碗飯。

6. 小鑊注入少量食用油，薑片略爆，加入已拆肉，只剩魚皮魚骨的油甘魚鮫。

7. 先以大火滾10分鐘，再轉慢火多煮10分鐘。

8. 取出魚皮魚骨薑片，只保留魚湯，加入白蘿蔔，以慢火煮至七成軟身。

9. 進餐前翻熱蘿蔔魚湯，加入豆腐皮幼條，調味即成。

做法 — 大碗飯

1. 把取出的魚肉稍稍弄碎，加少許鹽拌勻調味。

2. 取適量日本醃漬蘿蔔切小粒。

3. 洗米煮飯。

4. 進餐前，注入適量壽司醋，與米粒徹底拌勻，再加入魚肉和醃漬蘿蔔粒，試味，若嫌淡口，可略加鹽份，即成。

小貼士︰

1. 煎油甘魚時盡量不要煎至焦香，否則魚湯湯色較易變濁。

2. 白蘿蔔去皮要夠狠，刮多兩層，蘿蔔煮起來特別鮮甜。

3. 不一定要用日本米，但以日本米做大碗飯，最合情理。