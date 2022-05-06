常言道「讀萬卷書，不如走萬里路。」假若沒有健康雙足，又怎能走萬里路，探索世界，追逐夢想？別以為退化性膝關節炎只是老人的專利，其成因與年齡增長相比，膝關節使用不當的關係更為密切，因此有不少患者早在40歲發病，身為骨科醫生的筆者便是其中一位。

軟骨磨蝕致關節炎

關節就是骨與骨之間相連接的地方，退化性膝關節炎一般經由長年的磨擦，導致軟骨變薄而引起，較常出現在長者身上。至於中年人士，成因較為廣泛，多與體重過重、運動過量、曾經骨折、韌帶受傷、半月板磨蝕有關。至於筆者的腳患，原於中學踢足球時意外受傷，沒有好好治療斷裂的十字韌帶而引起，筆者現在不但要放棄最愛的球類運動，就連日常蹲下陪兒子玩耍也感吃力，想不到陳年的腳患竟可破壞美好的親子時光。另外，膝內翻﹙俗稱O形腳﹚，即小腿骨在站立時向內彎，與大腿骨形成一個O字，亦會大大增加關節的壓力，令關節磨蝕及提早退化，而「O形腳」在亞洲人身上較為常見，所以亞洲人患膝關節退化的比例比西方國家高。

除了年齡增長因素，膝關節使用不當亦會加速膝關節退化。







及早治療延緩退化

無法一展球技實在令人遺憾，但從積極方面想，腳傷令筆者對骨科產生興趣，立志成為出色的骨醫。修讀醫科後，筆者深深明白退化性膝關節炎早就有跡可尋，只要及接受治療，是可以延緩退化和減輕痛楚。退化性膝關節炎初期徵狀包括走路時膝蓋發出「咯咯」聲、膝部疼痛、紅腫發熱，如果出現關節僵硬、變形，病情已達中度以上。治療方面，可因應患者的嚴重程度分成4級，輕微患者其實可以靠改變生活方式，例如減重、避免蹲、跪、重覆性撞擊的活動，另外可透過訓練，加強膝蓋周邊的肌力。至於較嚴重的患者，筆者會處方非類固醇消炎藥物，助患者減輕痛楚。過往，有不少患者對於服用消炎藥都感到不安。其實，新一代消炎藥COX-2具有良好的消炎、鎮痛療效，且較少出現傳統非類固醇類消炎藥所引發的潰瘍和上消化道出血等不良反應問題，而適量的消炎藥能防止炎症持續對軟骨造成傷害，令關節的新陳代謝回復平衡，只要遵循醫生處方服用，患者毋需擔心。





治療退化性膝關節炎可分為四個階段，醫生會因應患者的情況提出治療方案。

膝關節置換逐步普及，對於筆者這類膝關節年齡接近70歲的嚴重患者來說絕對是佳音，但明白仍有不少患者對於置換人工膝關節感抗拒。對於一些較年輕而中重度的膝內側軟骨磨損與膝內翻變形患者，其實可以考慮高位脛骨截骨手術。透過將小腿脛骨上方截開一段缺口，填補缺口，再以鋼板固定，改善力線，紓緩膝關節內側壓力。不僅可以將膝關節保留，而且也可以減少一些關節置換帶來的併發症。

最後，膝關節退化雖然無法逆轉，但只要注意保養，有問題時及早接受診治，即使到老年一樣可以「見步如飛」。



骨科醫生

洪煜華





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HK-CXB-110003 May/2021

HK-ARO-072020-231 (May 2021)



