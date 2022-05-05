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05/05/2022

建立互信後對方失信！除了懷疑別人誠信，被騙者還會有甚麼陰影？

#心理情緒 #求助者 #主觀感受 #身心健康 #互信 #觀點 #信任 #情緒健康 #失信 #欺騙 #出賣
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　　上期談到在訪談中提到建立互信。訪問員提出另一個問題：「建立互信之後，若對方失信，你甚至發現他欺騙或出賣你，那你會怎樣呢？」

 

　　答：「我是人，當然會不開心和憤怒啦！

 

　　正如我之前所說，在認識的早期，人與人之間，總會有一些保留，一些猜忌，一些試探。如果那些問題在這階段出現的話，我相信大多數人都會放棄這個人，不會視之為朋友。

 

　　但是在互信建立之後，我以為你是可信的人，你卻在這階段才失信，那麼我們不單是懷疑這個人的誠信，更會懷疑自己的觀人於微的判斷能力。這基本上是動搖了我們的自信心，是雙重打擊。

 

　　這種失信亦可能有更深遠的影響。因我們對自己在這人這事上的判斷力和洞察力產生了疑竇，我們的自信可能會因此而動搖，從此對人性也產生了一種極度不信任不放心，好像一種創傷後遺症。

 

（網上圖片）

 

　　所以，人類在這種環境之下，心理機制啟動，若不以偏概全地從這事件廣泛推論為天下人皆不可信，或者懷疑自己，對自己失去信心。另一個截然不同的方向就便是把事情看作單一事件，完全是這個壞人的劣根性，不是我天真被騙，而是對方處心積慮的奸計和深藏不露的壞處。至此我們便會對此人充滿藐視，怎樣也不能逆轉的新判斷。

 

　　所以，如果你的欺騙和出賣是另有苦衷，可能是情有可原的話，切記要第一時間就承認錯誤，不要拖延，以免損人又不利己。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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