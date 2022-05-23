工作過勞或勞損，有機會引起背痛不適，但只要好好休息，痛楚便得以紓緩。如果長期感到關節僵硬及痛楚，休息過後反而痛感加劇，別掉以輕心，可能是患上強直性脊椎炎。強直性脊椎炎因免疫系統失靈，細胞錯誤攻擊自身正常組織，引起炎症反應，導致骨質增生甚至骨骼融合，令患者整條脊椎強直化，影響日常活動。

反覆炎症背痛僵硬

強直性脊椎炎是自體免疫疾病一種，因免疫系統錯誤攻擊關節及韌帶軟組織引起，主要影響背部中間至下半部的關節，以及盤骨附近的骶髂關節。發病時，骨骼被侵蝕，炎症減退後，脊椎之間又會增生骨骼，重覆發生，令原本一節一節的脊椎融合成一條，使背部變得僵硬，影響活動幅度。

全港約有2%人口患此症，患者以男性較多，發病年齡集中在20至40歲，醫學界至今尚未找到病症成因。由於初期症狀不明顯，患者會誤以為勞損引起。以筆者其中一位病人為例，因工作需要長時間使用電腦，所以發病初期以為是一般職業性勞損，試過推拿按摩，亦試過求診，但一直沒有好轉，直到筆者為他找到真正病因。

強直性脊椎炎與一般受傷及勞損最大分別，其痛楚並非由活動引起，亦不會在休息後而有所減退，所以早上起床痛楚最為劇烈。由於近九成強直性脊椎炎患者的血液中皆具有HLA-B27基因，如血液化驗中發現含有此基因，加上X光檢查顯示關節有發炎情況，結合上述病徵，則可確診為強直性脊椎炎患病。

強直性脊椎炎由於免疫系統錯誤攻擊關節及韌帶軟組織，令脊椎反覆被侵蝕、增生，融合成一條，使背部變得僵硬。

及時治療病情受控

治療強直性脊椎炎大致分為三種方案，第一種為非藥物治療，包括接受物理治療及進行合適運動，例如游水，以增加脊椎的柔韌度。至於藥物治療為第二方案，分別有一線的非類固醇止痛藥及二線的類風濕關節藥或新型生物製劑。一般來說，非類固醇止痛藥對於輕至中度患者已有顯著的消炎及鎮痛作用，較少患者需要處方二線藥物。而第三種則為手術治療，只有脊椎變形的嚴重患者需要採用，佔總患者人數不足1%。至於筆者剛才提及的病人，由於及早確診，只需保持恆常運動，發病時服用適量非類固醇止痛藥，病情已經受控，扭轉背痛僵硬困擾，而且可以如常上班、活動，與一般健康人士無異。





霍偉明

骨科顧問醫生

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