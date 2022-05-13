二十四節氣中的「立夏」已到來，象徵已進入夏季。有中醫師表示，夏季應注意保養心和脾臟，以防未來轉季時身體變得虛弱，為此應避免進食太多油膩、肉類和冷食。另外，保養心脾應注重3招，包括早睡早起、避免長時間留在冷氣房內，以免加劇體內暑氣與濕氣致傷身，及保持心境平靜。

註冊中醫師何慧潔

註冊中醫師何慧潔表示，中醫五行學說列明夏季對應心臟、夏秋之間亦有「長夏」則對應脾臟，故夏季應注意心脾二臟的健康。人體在夏季較易受暑邪、熱邪及濕邪影響，較易產生與濕熱相關病症，濕疹、暗瘡、頭皮瘡和毛囊炎等患者，病情更易惡化，如飲食不節制或進食太多生冷食物，如雪糕、冷飲等，便會因濕困脾胃，易致腸胃炎或肚瀉等。

宜早睡早起保心境平靜 忌長歎冷氣

此外，因本港天候潮濕加上高溫，除了容易中暑，「暑熱困表」亦可令人感到疲累或沒精神；如本身屬濕熱、燥熱、脾胃氣虛者，在這時節更易感不適，若平日休息不足、飲食習慣不協調也容易引發病症；特別是常吃燒烤或火鍋者，因夏季熱邪和暑邪可令脾胃功能轉差，吃太多肉或油膩食物恐加重暑熱和濕熱，引致皮膚及腸胃不適問題。

何說如欲消除夏熱的影響，應做到《黃帝內經》3個養生提示，包括「夜臥早起」，即早睡早起，在晴朗晨光中開始每日生活；「無厭於日」，即避免長時間留在冷氣房內，因不利人體陽氣運行，應於清晨或黃昏仍有適量陽光時做輕鬆運動；另因夏季心火易致煩躁易怒，要「使志無怒」，保持心境平靜。