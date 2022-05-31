肥胖是不少人的煩惱，浸大領導的研究團隊發現，如能抑制一種名為「膜1型基質金屬蛋白酶」（MT1-MMP）的蛋白水解酶50%以上，可增加飽腹感，達致減肥效果，能有效控制食量及改善葡萄糖代謝等，且副作用少，停藥後亦不會反彈，日後有望製成「減肥藥」或「增肥藥」。研究結果已刊登於多份科學期刊。

肥胖問題會增加患上心血管疾病、糖尿病、癌症等疾病風險，根據衞生署在2014/15年進行的人口健康調查，本港年齡介乎15歲至84歲的人士中，約30%屬於肥胖，另有20%人屬過重。

浸大研究發現

王凱亮

卞兆祥





浸大中醫藥學院教學研究部助理教授王凱亮博士，及臨床部主任、曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥教授領導的研究團隊，早前進行小鼠模型實驗，向一批飽腹神經元中缺少MT1-MMP的轉基因小鼠，與另一批被餵飼高脂肪食物的普通小鼠作對照，在16周後，缺少了MT1-MMP的小鼠食量減少10%，增加的體重低50%，葡萄糖及血漿胰島素水平亦較低，顯示抑制MT1-MMP可避免小鼠出現由高脂肪食物引起的肥胖。

王凱亮指，荷爾蒙「生長及分化因子15」（GDF15），在通過與位於後腦的「GDNF家族受體α樣」（GFRAL）神經元受體結合後，可發出飽腹感訊號，一般而言，提升肥胖人士或小鼠的GDF15水平，理應可增加飽腹感訊號，惟觀測結果並無成效。

他解釋，關鍵在於MT1-MMP水解蛋白酶，團隊透過「蛋白質印迹分析」技術，發現MT1-MMP的活性，在肥胖小鼠的「腦最後區」及「孤束核」，即涉及食慾及體重管理的大腦區域有所增加，顯示腦內的MT1-MMP活性增加，或是導致體重持續上升的主因。因此，如要增加飽腹感，便要抑制MT1-MMP水平50%以上，將GFRAL從腦神經元的表面剪斷，阻止GDF15與GFRAL結合。

王續說，現時的抗肥胖症藥物，主要是抑制食慾、增加飽腹感等，但一旦停藥體重很易反彈，其研究亦顯示抑制MT1-MMP的特定中和抗體後，肥胖小鼠的代謝參數，包括食量、葡萄糖耐量、體重均有明顯改善，且副作用少，停藥後亦不會反彈，未來將繼續以猴子作研究，並進一步作臨床測試，日後有望製成「減肥藥」。

對於食極不肥的人士，其MT1-MMP水平是否較低，他認為有機會，往後會循這方面研究，令癌症患者因治療導致體重下降得到改善。