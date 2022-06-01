兒童感染新冠肺炎後，不少人會出現後遺症，有兒科專家表示，超過一半「新冠康復者」會有功能性行動障礙、肺部功能異常及心理健康障礙，如失眠、精神問題、頭痛等，另有數據顯示接種疫苗可加快「長新冠」康復率近倍。至於有否需要打第4針疫苗，則要視乎病毒變種情況，如變成季節性流感般，即要每年補針提高抵抗力。

關日華醫生（資料圖片）

港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華醫生表示，確診兒童會出現發燒、全身「打冷震」、抽搐、活動能力減退、暈眩、呼吸困難等症狀，嚴重者需轉介醫管局專科醫生診治；另有文獻顯示，超過一半「新冠康復者」會出現功能性行動障礙、肺部功能異常及心理健康障礙，以其處理的覆診個案為為例，染疫兒童及青少年在康復期間會出現失眠、咳嗽、頭痛、記憶力變差、認知功能障礙、精神問題等情況，如情況持續超過12周，即被視為「長新冠」。

他表示，本港目前3歲至11歲的第1至第2針接種率只有73%，仍不足80%，但法國有研究追蹤已打針及未打針各455名確診者120日後，已接種疫苗的康復率為16.6%，較未接種疫苗組的7.5%康復率為高。

復必泰首兩針相隔兩月減心肌炎風險

政府於2月降低可接種疫苗年齡，3歲起可接種科興疫苗，5至11歲則可接種復必泰疫苗，且縮短接種疫苗的間距。關日華指，根據本港統計，去年6月14日至9月4日期間，共178,163名12至17歲青年接種逾30萬劑復必泰疫苗，其中33人接種後出現急性心肌炎，男、女性分別為29人及4人，年齡中位數為15.25歲；27人、即約81%在接種第2針後出現急性心肌炎，病發時間中位數為2日。所有患者症狀輕微，全數自然康復。

他指，疫苗科學委員會已將12歲至17歲青年打第1及第2針間距，縮短至2個月，且在大腿前外側注射，遠離心臟位置，有加拿大研究顯示復必泰疫苗第1及第2針接種隔距超過2個月，可減低患心肌炎風險。

對於兒童是否有需要接種第4針疫苗，他說現時建議18歲以上有個人需要，如外遊、升學，或較高風險組群，如醫護等人接種，目前打齊3針已足以應付Omicron變種病毒，小童需視乎變種病毒情況，認為如新冠病毒變成流感般，即要每年補針提高抵抗力。