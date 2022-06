幾丁「懼妻族」放工在酒吧啤一啤,人人唔想咁快返屋企,為避俾老婆哦,於是,先來互慰一番。突然,「肥佬A」在懷中取出一張紙,上面密麻麻寫滿A B C D E …… N咁多項,乜來呢?

怕老婆俱樂部,會員人數非常龎大

「各位兄弟,我積聚多年體驗,列出左一張想老婆講又唔敢講的清單,大家有冇興趣聽聽,可能也是你哋心聲噃!」

一眾當然叫好。於是,「肥佬A」就緩緩讀出,並聲明以下各點,開頭要加句:「喂,老婆呀!」

A:男人唔係讀心專家,你想點,唔該清楚講明啦!

男女思維,經常向左走、向右走

B:你自己次次去完廁所唔揭板,為乜要我次次小便完就要冚板呢?你有你習慣,我有我習慣,為乜唔冚板要俾你鬧?

C:可否接受講道理,大家是其是,非其非?

女人天生是「口不對心」動物,很可愛

D:有是非黑白問題,請明確提出,我一定會盡力解決。但若是要求感性的同情,你搵你的閨密啦,佢哋最擅長聽傾訴。

在家,無論丈夫如何,都會招致老婆埋怨,正常

E:男人記憶力好短暫,七日前做過的,可能已忘記。所以,五、七、十年前的事,請咪再問我或攞出嚟講!

F:你唔好成日問我你肥唔肥啦,照鏡啦!

G:唔好成日叫我keep fit,fat同fit,對男人,皆一個字而已。

H:你可以要求我做任何事,但千其咪迫我點去做,請學唱一句歌——I did it my way,否則,你既然咁叻,唔該自己做咗佢!

I:我睇緊跑馬或英超時,有嘢講,請在廣告時間講,除非屋企火燭!

J:當我問你有乜問題時,若你話「冇!」,咁我就真係信㗎,雖然我明知你講大話,但一揭穿,盞鬧交,何苦呢?

K:唔好成日問我問題又唔想聽真話,咁搞好矛盾,俾我沉默是金好嗎?

精明的丈夫,在家一定沉默是金

L:去任何宴會前,千祈咪問我著邊套衫好,我真係唔知㗎。總之……你著邊套都靚啦!

老婆買甚麼,穿甚麼,一是忍口,一是支持,沒有其他空間

M:若冇興趣問我真誠理性的分析,請咪問。因男人個腦用邏輯理據作思維,所以擅長講賽車、賽馬、體育、政治及投資。一切涉及感性與感覺的,你自己搞掂佢啦。

N:你買任何衫、鞋、手袋……皆有絕對需要,兼且一定唔會買多買錯,又非常平,得未?

「肥佬A」朗讀元,全場「懼妻族」大力鼓掌,之後,問:「究竟邊個夠膽同老婆講以上推諸四海皆準的真心話?」

丈夫們有任何口水,返家前與老友先盡噴可也

一致結論:想死就講啦!飲杯!

然後,鳥獸散,再回家扮演「小丈夫」去也。