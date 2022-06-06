運動有益身心人人皆知，但原來想要達至最有效的成果，男女的運動時間可能大不同！美國一項研究發現，女性在早上鍛煉或可以燃燒更多身體脂肪；而男性在晚上運動的效果則較為顯著！你又做得啱時間嗎？

根據BBC報導，一個美國團隊曾就健康男女的運動成效作出研究，一共監測56名男女在不同運動項目如拉伸、短跑、阻力和耐力訓練等的效果。研究團隊安排測試者分成2組，分別在早上8時30分（上午組）以及晚上6點至8點之間（晚上組）進行同樣運動，結果發現，不同性別在不同時間運動，成效可能都不一樣！

女性：上午運動有助減肥、晚上重點鍛煉上半身肌肉！

先來看看運動時間對男女體能變化的影響！研究結果指，上午組的女性在增強的下半身肌肉的效果較晚上組顯著，而晚上組的女性則在較能鍛煉上半身肌肉；在男性方面，研究結果則指上午和晚上運動對體能變化的差異不大，換言之，女生如果想專注鍛煉身體某一部分的肌肉，就可以看準時機！

（圖片來源：unsplash）

男性：晚上做運動有助改善心臟健康、新陳代謝！

至於在減肥成效和降低血壓方面，研究發現上午組的女性比晚上組更能減去腹部脂肪和降血壓；而男性同樣變化差異不大，這樣看來，男性好像任何時候做運動也沒有分別？未必！研究結果指，雖然男性的運動時間相對沒太大影響，不過，晚上組男性在心臟健康和新陳代謝方面有明顯改善，各位男士如果想改善心臟健康，不妨選擇晚上做運動！

不過提提大家，研究最後補充，是次結果均為觀察數據，目前尚未有研究清楚解釋為何男女做運動的時間點會對身體有不同反應；但平日有恆常做運動的你，不妨參考一下這個訓練模式，也許會有意想不到的效果！

資料來源：《Morning Exercise Reduces Abdominal Fat and Blood Pressure in Women; Evening Exercise Increases Muscular Performance in Women and Lowers Blood Pressure in Men》