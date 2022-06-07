夏天這段時間，大家都有留意到天氣變化異常大，一星期就有四季的氣候，不少人都因而著涼 。在夏天，坊間有「熱感冒」的術語，而感冒有風寒和風熱之分，以下就會跟大家講講如何預防和治療感冒。

註冊中醫師楊明霞

感冒不只一種？

在夏天這段時間，外面的天氣很炎熱，室內通常會有強勁的冷氣，穿不夠衣服會很易感冒。在中醫的角度來說，感冒有分風熱和風寒，患上風熱感冒會有喉嚨痛、發燒，甚至手腳會發熱、小便會黃；另外風寒感冒會鼻塞、流鼻水、打噴嚏、發冷發熱等情況。簡單來說，熱感冒會出現喉嚨痛，風寒感冒就不會有喉嚨痛，我們用藥一定不可以錯。

中暑等於風熱感冒嗎？

如果我們在烈日當空不小心中暑的話，這種叫暑熱感冒。患上暑熱感冒的人會有較明顯發熱、較易口乾，甚至會有中暑的眩暈，這就好像室外行山時有中暑的表現，即是不是簡單風熱，而是有好明顯的熱象，患者會發紅、暈、呼吸困難、口乾。

（圖片來源︰iStock）

風熱感冒是否夏天專有？

如果本身是虛熱體質，例如平日嗜肥膩煎炸熱氣食物，或是（經常）熬夜的話，這些人的身體都較易積熱，故不論在春夏秋冬感冒都會有喉嚨痛等熱症表現。如果本身手腳冰冷、有氣無力，一點能量都沒有的話，通常一著涼就會有偏寒的症狀，即是患風寒感冒。

如何從飲食上預防感冒？

當我們有作感冒的情況，或易有熱氣和虛火的話，平日我們可以吃一個橙或飲檸檬水，因為橙和檸檬有豐富的維他命，可以幫助增強免疫力。同時在中醫的角度來說，橙和檸檬有清熱的作用，對於初起的風熱外感、喉嚨不適，吃橙是有紓緩的作用。

紓緩感冒焗茶推介

風熱感冒焗茶

材料︰金銀花、連翹、射干

效用︰清熱解毒、驅風熱、利咽喉

飲法︰熱水焗射干和連翹20分鐘，最後5分鐘加入金銀花

風寒感冒焗茶

材料︰藿香、佩蘭、防風

效用︰驅風散寒

飲法︰用熱水焗20分鐘即可，全日可重覆沖泡