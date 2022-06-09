銀屑病是一種慢性免疫系統失調病，患者長時間飽受痕癢及脫皮痛苦。有專科醫生指，本港每300人便有1人患此病，其中以頭皮及指甲位置最難醫治及最受影響，令患者的生活質素下降，惟目前病因未明，亦無法根治，現時的外用藥物、光療法、口服藥物及生物製劑各有優點及缺點，建議與醫生商討治療方案。

胡惠福醫生（左）提醒，治療銀屑病有多種不同方案，患者應與醫生商討選擇最適合方案。

皮膚科專科醫生胡惠福解釋，銀屑病患者由於免疫系統自我攻擊，導致體內的發炎因子過多，令皮膚細胞過度增生，皮膚會出現乾燥及痕癢。損傷的位置多為粉紅色或紅色，覆蓋着銀白色的鱗屑，嚴重程度會隨時間變化，而且每人程度不一。

本港每300人 1人患上

他指銀屑病的成因至今未明，或與情緒壓力、皮膚損傷或外傷、上呼吸道感染、藥物、季節變化或遺傳有關。在本港每300人中，便有1人患此病，每年有超過500宗新症，估計香港現時有逾2萬名銀屑病患者。

胡續說，患者需要長時間飽受痕癢及皮屑脫落，患處多集中在頭皮及指甲，有研究顯示，43%最難治療的身體區域為頭皮，其次為面部（29.9%）及指甲（24.5%）；亦有研究發現逾3,000名銀屑病成年患者，約1,400名受指甲銀屑病影響，女性及男性過去5年的入院次數，分別約29.2%及約34.8%。

他補充，銀屑斑塊會出現在額頭、頸及耳背，造成痕癢、頭皮乾燥，甚至脫髮，或影響外觀；而指甲銀屑病則會造成患者指甲表面的不規則點蝕、從指甲床中分離、指甲下圓形區域的變色及指甲增厚等，打擊患者的生活質素，及嚴重影響情緒健康。

損生活質素 影響情緒

胡惠福表示，現時治療銀屑病可透過外用藥物、光療法、口服藥物及生物製劑，但亦有一定局限及副作用，例如外用藥物大多數用於治療輕度至中度銀屑病，皮質類固醇的療效有機會因重複使用而下降；光療法在大部分情況下可改善病情，但未必能完全清除斑塊，一般需每周接受2至3次治療，長期使用則會加速皮膚老化及增加皮膚癌的風險；至於口服藥物則可抑制免疫系統，治療銀屑病有一定成效，但亦有機會帶來不同副作用，包括高血壓、高血脂、癌症、損害肝臟或腎臟等。

他提醒，治療銀屑病有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。