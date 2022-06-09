咖啡，從前認為是不健康飲品，變成現在的超級食物，這個轉變只是十幾年間發生。看法有這樣180度轉變，主要原因是之前有多項大型研究顯示，咖啡與死亡率降低扯上關係。但是這些研究通常是找出究竟要飲幾多杯，或哪一款咖啡（例如過濾、熱壓式，或即沖咖啡）之分別。沒有研究去探討如果咖啡加了糖或代糖，益處會否像無添加糖的咖啡有沒有分別。

（圖片由作者提供）

終於，我們有答案了。

上星期才刊登的一項大型研究報告，顯示研究人員於收集了50萬名英國國民數據。當中超過17萬人（平均年齡約55歲）有詳細飲食數據及符合今次研究想找出的答案，包括研究前參加者是沒有癌症或心血管疾病的。

經過分析後，研究人員發現55.4%人士每天飲不加糖的咖啡，14.3%人士飲加糖的咖啡、6.1%飲加代糖的咖啡；而近1/4人士（24.2%）完全不飲咖啡的。研究人員再細分，將飲咖啡人士根據每天飲用多少杯而在分組。

大約7年後，超過3,000名參加者過身，當中超過1,700名死於癌症，而628名死於心血管疾病。

結果發現：

咖啡飲用者（無論有糖或無糖）一至死亡率都較非咖啡飲用者低。這個結果亦同樣可於各款咖啡飲品（無論是即溶還是意式熱壓、有咖啡因還是decaf）死亡率最低的一群是每天飲用2至4杯咖啡人士，其死亡率低三成；有糖無糖亦一樣，飲咖啡加代糖人士，其死亡率及與非咖啡人士一樣。

為何加代糖咖啡者並沒有降低死亡率？

這個研究顯示飲咖啡加代糖人士，死亡率並沒有像其餘兩組咖啡人士降低。原因或有多方面，有可能是代糖真的不夠健康，亦有可能是選擇用代糖人士，本身已經有其他健康問題，所以這群參加者最終死亡率並沒有降低。

那麼我飲咖啡可以加糖嗎？

如果你正是問，可否繼續飲咖啡加糖，可能，我的答案會令你失望。這個研究當中的加糖分量數據，是每次一茶匙（即4克）。如果平時你飲咖啡是加一包糖，此分量仍可以。但如果是兩包，已經不是這個研究所探究的分量了；另外如果你往連鎖店買夏日咖啡飲品，大部分都是含糖、糖漿，或其他甜味添加劑，一杯飲品的糖分量通常都超過50克，分量實在太高。

所以我的答案如舊，如你有毅力減少進食添加糖分量，我會鼓勵你繼續進行。如果你已經戒掉了飲咖啡加糖，就不要因為這個研究去加回糖了。如果你飲咖啡通常是加一茶匙糖，這個研究結果就可以令你不用再擔心。