夏季經常下雨，濕身、濕鞋都是小兒科，最怕是雨後有飛蟻入屋！更怕飛蟻脫翼後進化成白蟻，然後鑽進陰暗潮濕的木罅、門縫交配繁殖，孕育出一隊「白蟻軍團」，靜悄悄地蛀蝕全屋傢俬！破壞力驚人！據說每年4至7月是飛蟻出沒的「旺季」，由於飛蟻對光線十分敏感，所以無論你住得高或低，都避不了被飛蟻大軍入侵的可能！到底要怎樣做才可以防止飛蟻入屋？即睇！

（圖源：Picasa／Flickr）

【預防飛蟻入屋方法】1. 緊閉門窗或拉上窗簾

不想飛蟻入屋，最簡單直接的方法就是緊閉門窗，不過這並非長遠的解決方案！由於飛蟻有趨光習性，會自然飛向光亮的地方，所以只要拉上窗簾阻隔室內的光線，已可大大減低飛蟻入屋的機會！大家亦可以考慮安裝防蟲紗網，防蚊防蟲之餘，亦能保持室內空氣流通！

【預防飛蟻入屋方法】2. 使用紫外線滅蠅燈

坊間有說，飛蟻是以月光作為導航，而一般家中使用的白燈光與月亮的色溫相似，會更害易飛蟻入屋，故最好改用黃燈以減低燈光對飛蟻的吸引力。不過亦有專家指，其實黃燈和白燈同樣會吸引飛蟻，但飛蟻更容易被紫外線吸引，所以直接用以紫外線引誘蚊蟲的滅蠅燈會更有效！

【預防飛蟻入屋方法】3. 放置一盆水

大家還可以用一個比較「古老」的方法，就是在家裏放置一盆水。因為水會反射燈光，能誤導飛蟻飛進水中浸死！

【預防飛蟻入屋方法】4. 保持家居乾爽

所謂「知己知彼」，想杜絕飛蟻問題，就要先知道飛蟻的「生存的條件」：潮濕、空氣不流通的環境！譬如牆腳線、廁所門腳、廁所洗手盆下的木櫃等！加上飛蟻喜以纖維素及木材為食，所以要特別注意木地板、木門框等位置！只要保持屋內傢俬，以及上述位置乾爽，就算有飛蟻入屋，都不可能在家中繁殖出一隊「白蟻軍團」！