「我在那項定點跳遠的訓練後，可能是有一點點失平衡，右腳著地時有些微不穩和前移了一些，然後便有些痹痛出現了……在一些奇怪的位置……」伍生是經由朋友介紹來找我的年輕病人，他以往是一個學界的運動健將，但近些年都未能踏足運動場上，反而在開始在職場上打滾。

「哪是痹還是痛？奇怪的位置，哪個奇怪的位置？」我問道。

「是在下陰的位置出現了痹痛，尤其是……陰囊上都麻痹了。」伍生有點尷尬地說。

那就當然會尷尬的，那會有人想到運動過後，會牽涉到這些敏感部位的不適。

(圖片由作者提供)

甚麼是馬尾症候群？

馬尾症候群（Cauda equina syndrome，CES，Cauda equina即拉丁語的馬尾）屬於罕見病症；「馬尾」是腰椎神經下段的神經根束簡稱，為腦的延伸，負責發送和接收骨盆器官及下肢的神經信息。當它受到壓迫，並發生馬尾症候群時，所有感覺和運動神經信息都會被阻斷，尤其是控制膀胱和腸道功能的神經，特別容易受到損傷。馬尾症候群屬於外科急症，需要及早醫治，以防止膀胱或排便控制機能受損，導致大小便失禁、性功能及感覺喪失、腿部運動功能受損、永久癱瘓等其他問題。

(圖片由作者提供)

馬尾症候群有多普遍？

馬尾症候群並不常見，發生在成年人身上的機率高過兒童，但可能會發生在患有先天性脊柱缺陷，或脊柱損傷的兒童身上。下半身的神經系統症狀。身體一側或兩側的腿或腳虛弱、刺痛或麻木是一種常見症狀。下半身無力或麻木可能會導致行走或站立困難。

馬尾症候群的症狀

馬尾症候群除非出現明顯的「馬鞍區麻痺」，否則容易被誤判為一般的腰椎神經受傷，因為它有各種因人而異的症狀，通常發展緩慢，而且還會和其他疾病的症狀重疊，所以不容易診斷。如果有下述任何症狀，請立即就醫：

1.嚴重的下背疼痛。

2.單腿或雙腿疼痛、麻木或無力，導致跌倒或難以從椅子上站起來。

3.從臀部、大腿內側、腿後側，雙腿或雙腳漸漸麻痹，而且情況會逐漸惡化，馬鞍區(大腿外側)也會逐漸喪失感覺。

4.排尿或排便出現問題，例如排尿或排便困難(尿滯留、排不乾淨)，或失禁。

5.突然出現性功能障礙。

久坐不動可能會造成馬尾症候群！

久坐不動對人體的傷害極大，除了傳統一般人熟悉的下肢麻痺、水腫，肥胖、心臟病，甚至是糖尿病與某些肝、腎疾病有關之外，也很容易造成腰椎的病變與臀部的痠痛。

為何會發生的馬尾症候群？

馬尾症候群常出現在40歲以上、在辦公室每天久坐的上班族，還有脊椎退化、椎間盤突出等病人也容易罹患此病，男性的發病率要比女性高。

兩者最大的分別不在於成因，而是在於它們的麻痺分佈。(圖片由作者提供)



