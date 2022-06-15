乳癌是本港女性最常見癌症，更是第3號癌症殺手，婦女或會定期自我檢查，但摸到腫塊亦有不同成因。有醫生指出，有7成乳房腫瘤屬良性，但部分有機會增癌症風險，若配合造影及抽針活檢有助準確診斷，即使不幸確診乳癌，現時微創技術已可同時切除腫瘤及重建乳房，助術後維持生活質素。

江慧中

乳房有腫塊及脹痛，市民或擔心是患癌徵兆。外科專科醫生江慧中指，硬塊痛可由荷爾蒙或咖啡因引起，大部分惡性腫瘤其實不會引起痛楚；在20至50歲婦女中，有7成乳房腫瘤都屬良性，惟50歲以後患癌風險高，一旦有腫瘤就要盡快求診。

抽針化驗重要

江稱，部分常見良性腫瘤會增加患乳腺癌風險，但診斷不易，「靠摸」不能判斷腫塊性質，衞生署建議高危婦女，起碼每兩年應接受一次乳房X光造影篩查，但技術也有局限，例如曾有30歲患者經觸診及造影檢查後發現右乳有水瘤，抽針後進一步發現乳腺發炎，可見抽針化驗同樣重要。

乳癌患者需施手術切除腫瘤，或要移除整個乳房，局部切除只適用於較小腫瘤，亦可能造成左右乳不對稱。江稱，屬微創的整型式乳癌切除手術可利用殘存乳腺組織，重新排列以彌補空洞，可在切除腫瘤的同時完成重建，手術傷口較小，可盡量助患者維持原有乳房外觀，有助提升患者術後的生活質素。

江續說，年輕人對乳癌亦不能掉以輕心，有23歲患者帶遺傳性BRCA突變基因，確診時已是第2期，且兩邊乳房均有癌變，幸接受全乳切除並進行乳房重建，根治乳癌外亦能維持外觀。她提醒若一邊乳房有癌變，另一邊亦有1至2成機會患癌。