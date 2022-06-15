忙碌一整天後，回家當然想睡個好覺！但無論怎樣也是老是常失眠？可能缺少了一張好床單！一張具備抗菌、防蟎功能及手感柔軟的床單可以有助提升睡眠質素，消委會最近就測試市面上15款聲稱具抗菌或防蟎功能的床單和床褥保護套，結果顯示部分樣本的抗菌表現卻未如理想！想知你使用的床單表現如何？即睇消委會分享！

是次測試涵蓋了市面上15款床單和床褥保護套，當中9款標示有「抗菌」和「防蟎」功能、另外6款則標示有「防蟎」功能；樣本售價由$59至$1,590不等。測試項目包括4個主要部分：樣本的抗菌和防蟎效能表現、有害化學物質含量、耐用程度以及樣本物料。

抗菌防蟎：所有樣本防蟎效能理想，只有2款能抑制試驗菌種！

為測試樣本聲稱的抗菌和防蟎效能，消委會模擬了床單日常使用情況，每款樣本進行抗菌和防蟎效能試驗前，都會先洗10次才進行相關測試！結果顯示，在9款聲稱具「抗菌」功能的樣本中，只有「Mite-PROTEX」和「Natural Home」能有效抑制2種試驗菌種（金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌）的生長，抗菌表現理想。

Mite-PROTEX - Anti-Mite Bedding Allergy Proof Mattress Covers（fitted sheet）

$1,200

而「Cottex」以及「J-Tex x Hallmark」樣本表現則較遜色，只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長；至於「Jadaloo」、「Simple Ol’Me」、「HOLA」、」「Cherry」以及「CASABLANCA」未能有效抑制2種試驗菌種的生長，當中「CASABLANCA」的抑菌值更分別只有0.1和0.3，為抗菌表現最差的樣本！

CASABLANCA - CASA-V 幻影絲印花系列 Fitted Sheet with Pillow Cases

$1,249

在防蟎效能方面，測試結果顯示各樣本都具不同程度的防蟎效能。當中表現最好的樣本為「Vania Bedding」，化學性塵蟎抑制率達95%！而餘下14款樣本的化學性塵蟎抑制率平均為61%至76%，全部都達標。在物理性防蟎效能上，多達有10款樣本在測試中完全沒有讓塵蟎穿過，包括「Mite-PROTEX」、「Natural Home」、「Allergy Care®」以及「SKYLER」等等，防蟎效能均有一定保證。

有害物質：2款檢出致癌物、游離甲醛！

不少紡織品在生產過程後都有機會殘留有害化學物質，消委會為樣本分別進行偶氮染料和游離甲醛含量的測試，測試結果顯示「HOLA」布料上的不同印花部分檢出其中一種致癌物－「芳香胺3,3-二氯聯苯胺／3,3’- dichlorobenzidine」，檢出量為每公斤8.5至12.1毫克，符合歐盟每公斤不超過30毫克的要求。而「Natural Home」則檢出每公斤43.1毫克的游離甲醛，仍符合歐盟每公斤不超過75毫克的要求。雖然兩者都合乎準則，但化學物質仍然有機會損害我們身體！

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