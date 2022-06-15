早前第5波疫情來勢洶洶，不少患者中招後都要留在家自我隔離，有部分人會買指式脈搏血氧計來監測血含氧量，來判斷病情有否惡化。不過，消委會新一期報告指出，市面上部分指式脈搏血氧計，特別是非醫療用的血氧計，未必經過醫療監管機構審查，質素未必有保證。而且，讀數的準確度亦容易受不同因素影響，一不小心就會誤判病情，甚或延誤診治。如果你都有入手一部血氧計「看門口」，即睇睇消委會點講啦！

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售價差異極大

消委會於今年4月，檢視市面上血氧計售價，發現價格差異極大。最便宜的可低至$85，而最昂貴的則超過$2,000，足足相差逾22倍！據消委會說，本港現時沒有特定規管醫療儀器的法例。儘管衞生署於2004年已開始推行自願性的「醫療儀器行政管理制度」，在安全、品質及性能方面均符合要求的產品會獲得表列，直到目前有超過20款血氧計已獲表列，然而消委會在零售店發現，其中1款標示有衞生署醫療儀器科的編號（HKMD Number），與署方網頁上的產品名稱並不對應，只有本地負責人的公司名稱相同，相關產品資料已轉交衞生署跟進。

血氧計的原理是甚麼？

為甚麼夾一夾手指就測到血含氧量呢？其實血氧計是一種以非入侵性的方法測量周邊微血管內血液中的血紅蛋白氧飽和度（SpO2）的儀器，通常佩戴於使用者有較多微血管的部位進行量度，好像是手指頭或腳趾頭等。消委會指出，若是醫療用的血氧計，需經臨床測試以確認其準確性。至於非醫療用途的血氧計，常用於記錄運動時的血氧含量，這些產品未必經過醫療監管機構審查，讀數只可作為參考。

哪些因素會影響血氧計準確度？

消委會提醒，指式脈搏血氧計容易受多種因素影響，甚至出現誤差。舉例說，手指的狀況、手太冰冷或太濕、指甲太長、塗了指甲油、或手震，環境狀況和量度技巧等都會影響其準確度。一般來說，身體狀況良好的人士SpO2讀數應在95%至100%範圍，而脈搏就是每分鐘60至100次；如患有影響呼吸的疾病，如例如慢性阻塞性肺病、肺纖維化等，量度到的讀數低於95%，亦未必與感染2019冠狀病毒後出現缺氧有關。消委會就提醒，現時主流的Omicron變種病毒相對較少令確診者出現肺炎，因此不應依賴血氧計讀數，亦需要留意其他臨床病徵，如出現持續發燒、呼吸困難或急促、心口疼痛、嘴唇轉藍、臉色轉青，即使血氧計顯示SpO2仍在95%或以上，也應前往求醫。

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