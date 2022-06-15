不論早餐的三文治還是下午茶的西多士，方包都在我們的日常飲食中佔一席位，袋裝方包更是每個家庭常備的糧食之一。經常食用，你有無留意所選方包的營養和安全性？消委會就測試了坊間28種袋裝白方包和麥方包，儘管沒有樣本屬於「高鈉」、「高脂」或「高糖」，但樣本的整體平均鈉含量較 4 年前消委會的非預先包裝方包測試為高，同樣值得關注！

（圖片來源：消委會）

小心袋裝方包鈉含量！

世界衛生組織建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（約5克食鹽）。然而，消委會在今次方包檢測中發現，14款白方包（有皮）的平均鈉含量為每100克433毫克，而11款麥方包（有皮）則為410毫克，與2018年的結果相比，鈉含量稍為上升3.1%和2.5%。

（圖片來源：消委會）

為減低香港市民的鈉攝取量，食安中心於2019年為白方包及麥方包制定了「自願減鈉目標」，每100克白方包和麥方包的鈉含量上限分別為490和470毫克。參考該目標，有7款在是次測試的方包樣本的鈉含量高於目標上限，包括3款白方包樣本，「Bread Pantry」、「Paper Stone Bakery」和「星美樂simplylife」，含量為每100克含513至567毫克；以及4款麥方包樣本，「山崎麵包」、「聖安娜餅屋」、「Baker's Choice」和「Meadows」。

（圖片來源：消委會）

以鈉含量最高的「星美樂simplylife」說，食用2片就會攝取452毫克鈉，高出世衛標準的每日上限22.6%。不過，以上麵包都不屬於「高鈉」水平，但如果再配上高鈉的芝士或火腿製作三文治，便用令鈉含量大增了！

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